سيلزفورس تعرض حلول إدارة علاقات العملاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي خلال فعاليات جيتكس 2023

(MENAFN
- Wallis Public Relations) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 1 أكتوبر 2023: في مشاركتها الأولى بمعرض "جيتكس 2023"، ستقوم "سيلزفورس" الشركة العالمية الرائدة في مجال تطوير حلول إدارة علاقات العملاء، بعرض منصتها الجديدة والمبتكرة "آينشتاين 1" (Einstein 1)، و"آينشتاين كوبايلوت" (Einstein Copilot)، وهو عبارة عن مساعد رقمي يعتمد على الذكاء الاصطناعي لجميع تطبيقات إدارة علاقات العملاء.
ويعد "جيتكس" المعرض الأول الذي سيشهد عرض منصة "آينشتاين 1" منذ إطلاق الشركة للمنصة خلال فعالية "دريم فورس" التي جرى تنظيمها في وقت سابق في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية. وستتاح الفرصة للمشاركين والزوار في "جيتكس" الاطلاع على الكيفية التي تساعد من خلالها منصة الذكاء الاصطناعي الجديدة من "سيلزفورس" الشركات على ربط أيّ من بياناتها بصورة آمنة، وتصميم تطبيقات ذكاء اصطناعي باتباع منهجية "لو كود" (Low-Code)، وتقديم تجربة عملاء جديدة كلياً وعصرية.
وفي هذا الصدد، قال تييري نيكول، نائب الرئيس الإقليمي والمدير العام لشركة "سيلزفورس" في الشرق الأوسط: "لقد أصبح بمقدور مجتمع عملاء ’سيلزفورس‘ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال الدعم المقدم من منظومة شراكاتنا الحيوية الخاصة، تبني أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي بصورة استباقية بما يضمن تميز تجربة العملاء الموثوقة التي تقدمها هذه الشركات سواءً في قطاعات التجزئة أو التطوير العقاري أو الخدمات المالية. وبفضل تركيز ’جيتكس‘ على الذكاء الاصطناعي في نسخته لعام 2023، فإن المعرض يوفر الوجهة المثالية للعملاء والمشاركين للتعرف على فوائد منصة ’آينشتاين 1‘ في تطوير وضمان تفاعل أكثر تخصيصاً مع العملاء على امتداد المنطقة".
وبيّن نيكول أن الجيل الجديد من "آينشتاين" الذي تقدمه "سيلزفورس" يوفر مساعد ذكاء اصطناعي للمحادثات الخاصة بكل من تطبيقات إدارة علاقات العملاء والتي تشمل المبيعات والخدمات والتسويق والتجارة. ويستند هذا التطور الجديد إلى أبحاث سابقة أجرتها الشركة وأظهرت أن 85% من العملاء في دولة الإمارات العربية المتحدة يعتقدون بضرورة معرفة ما إذا كانوا يتواصلون مع منصة ذكاء اصطناعي أو مع عنصر بشري وذلك وفقاً لتقرير "حالة العملاء المتصلين" الذي يضم آراء 14,300 من المستهلكين والمشترين من الشركات في 25 دولة، 650 منهم من دولة الإمارات العربية المتحدة.
وكان قرار "سيلزفورس" بعرض منصة "آينشتاين 1" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال "جيتكس 2023" واضحاً ومباشراً، واستند إلى النمو المطّرد الذي تشهده منطقة الخليج العربي وشمال أفريقيا، إلى جانب الطلب المتنامي على الحلول التي تقدمها الشركة.
وستقوم "سيلزفورس" بالاستفادة من معرض "جيتكس" بهدف تسليط الضوء على الكيفية التي تسهم من خلالها حلول الشركة في تمكين مؤسسات القطاعين العام والخاص من زيادة إنتاجية الموظفين، والاطلاع الكامل على سير الأعمال فيها، إلى جانب إحداث نقلة تحولية في خدمة العملاء عبر الأدوات الرقمية الديناميكية.
وستنظم "سيلزفورس" خلال "جيتكس" جلستين خاصتين للتركيز على تجارة التجزئة والتجارة الإلكترونية، وحلول الذكاء الاصطناعي و"هايبرفورس". وستكون الأولى منها جلسة حوارية يتحدث خلالها يرأسها تييري نيكول وعدد من الضيوف رفيعي المستوى من قطاع التجزئة، وستشهد إطلاع المشاركين على الكيفية التي يمكن من خلالها لكبرى شركات التجزئة في المنطقة استخدام البيانات والذكاء الاصطناعي وحلول إدارة علاقات العملاء لتحقيق نمو ملموس في الأرباح.
أما الجلسة الثانية فستتمحور حول حلول الذكاء الاصطناعي و"هايبرفورس" وسيتحدث فيها أفرات رابوبورت، رئيس مركز "سيلزفورس" للأبحاث والتطوير، عن كيفية تحقيق المؤسسات للاستفادة القصوى من الذكاء الاصطناعي مع المحافظة على العنصر الأهم في العلاقة مع العملاء ألا وهو الثقة.
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