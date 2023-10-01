"المركز": تراجع الأسواق الخليجية والعالمية في ظل توقعات باستمرار رفع سعر الفائدة

(MENAFN
- TRACCS) الكويت، 1 أكتوبر 2023 | أوضح المركز المالي الكويتي "المركز"، في تقريره الشهري عن أداء أسواق الأسهم الخليجية لشهر سبتمبر 2023، أن السوق الكويتي شهد تراجعاً خلال الشهر، بانخفاض بلغت نسبته 1.6%. وقد سجلت جميع القطاعات تراجعاً في نهاية سبتمبر. ومن بين القطاعات في بورصة الكويت، حقق القطاع المصرفي أقل الخسائر بنسبة تراجع بلغت 1.1%، وتراجع سهم بنك الكويت الوطني وسهم بيت التمويل الكويتي بنسبة 1.5% و1.6% على التوالي خلال الشهر. وكان سهم مجموعة أرزان المالية وسهم بنك الخليج الرابح الأكبر بين أسهم السوق الأول، بارتفاع نسبته 13.1% و4.4% على التوالي. وانخفض سهم مجموعة الصناعات الوطنية القابضة وسهم طيران الجزيرة بنسبة 11.9% و11.7% على التوالي خلال الشهر.
وأشار تقرير "المركز" أن معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلك في الكويت بلغ 3.82% على أساس سنوي في أغسطس، أي أعلى من النسبة التي سجلها في شهر يوليو والتي بلغت 3.75% على أساس سنوي، مدفوعاً بارتفاع في مكون الأغذية والمشروبات. وتراجع سوق الائتمان خلال أغسطس للشهر الثاني على التوالي بنسبة 0.3% على أساس شهري، نتيجة لانخفاض بنسبة 1% على أساس شهري في عمليات الإقراض للشركات. وتراجعت مبيعات العقارات في الكويت بنسبة 20% على أساس سنوي في أغسطس، حيث وصل إجمالي المبيعات إلى 293 مليون دينار كويتي، وذلك بسبب العوامل الموسمية وانخفاض الطلب على خلفية التقييمات السكنية المرتفعة وصعوبة الظروف المالية.
وتناول تقرير "المركز" أداء أسواق المنطقة، حيث كان أداء الأسواق الخليجية خلال الشهر متفاوتاً، في ظل توقعات الاحتياطي الفيدرالي المتشددة بشأن أسعار الفائدة خلال العام 2024. وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز المركب لدول مجلس التعاون الخليجي (S&P GCC Composite) بنسبة 2.5%. وتراجعت مؤشرات الأسواق الخليجية، رغم ارتفاع أسعار النفط، عدا سوقي دبي وقطر. وانخفض مؤشر السوق السعودي بنسبة 3.8% خلال سبتمبر، نتيجة لتاثير قرار خفض إنتاج المملكة من النفط على الاقتصاد. وقد رجح صندوق النقد الدولي أن يكون نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الإجمالي للمملكة العربية السعودية أقل من التوقعات الحالية البالغة 1.9% لعام 2023 بسبب خفض إنتاج النفط ولكنه سيظل إيجابياً. وانخفض سعر سهمين قياديين؛ هما البنك الأهلي السعودي ومصرف الراجحي، بنسبة 8.3% و6% على التوالي خلال الشهر. وانخفض مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.3%، مدعوماً بشكل هامشي بارتفاع أسعار النفط. وارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 2% خلال الشهر مدعوماً بأداء أسهم القطاع العقاري. وشهد سهم إعمار وسهم الدار العقارية ارتفاعاً بنسبة 13.9% و9.5% على التوالي بعد نمو الصفقات العقارية الشهرية في دولة الإمارات خلال أغسطس. ودعمت مكاسب سهم إعمار أنباء محادثات شركة إيجل هيلز العقارية التابعة لمجموعة إعمار مع الصندوق السيادي المصري لشراء شركة عقارية حكومية كبرى تعمل في السوق المصري. وأبرم بنك أبوظبي الأول اتفاقية مع شركة الدار العقارية لبيع عقارات بنك أبوظبي الأول إلى شركة الدار العقارية، مما دعم مكاسب سهم الدار الشهرية. وسجل مؤشر السوق القطري مكاسب هامشية بنسبة 0.6% حيث جذبت التقييمات اهتمام مؤسسات الاستثمار الأجنبية.
وتناول تقرير "المركز" ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك في دبي بنسبة 1% على أساس سنوي في يوليو 2023 مقارنة بارتفاع 2.05% على أساس سنوي في الشهر السابق، وهي أبطأ وتيرة نمو على مدى 17 شهرا متتاليا. وبحسب موقع (زاوية)، فإن مجموعة لولو العالمية تنوي طرح أسهمها للاكتتاب العام في النصف الأول من عام 2024، إلا أنه لم يتم الكشف عن حجم الاكتتاب بعد. وانخفض معدل التضخم في السعودية إلى 2% على أساس سنوي في أغسطس، من 2.3% على أساس سنوي في يوليو. وظل مكون السكن المحرك الرئيسي للتضخم حيث ارتفعت إيجارات المساكن بنسبة 10.8% على أساس سنوي. وارتفع فائض الإيرادات من قطاع السياحة في السعودية إلى 6.08 مليار دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2023، بارتفاع نسبته 225% عن الإيرادات المسجلة في الربع الأول من عام 2022.
وجاء أداء الأسواق المتقدمة سلبياً خلال سبتمبر، حيث تراجع مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنتلجنس العالمي (MSCI World) ومؤشر ستاندرد أند بورز 500 (S&P 500) بنسبة 4.4% و4.9% على التوالي. وتراجعت الأسواق العالمية على وقع مؤشرات تنم عن تشديد السياسات المالية للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. وتماشياً مع توقعات السوق، ثبّت الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة عند نطاق 5.25 إلى 5.5%، ولكنه أشار إلى إمكانية رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أخرى هذا العام. وأظهرت التوقعات في مخطط بنك الاحتياطي الفيدرالي احتمالية خفض أسعار الفائدة مرتين في عام 2024، أي أقل مرتين مما تمت الإشارة إليه خلال التحديث الأخير في يونيو. ويتوقع الاحتياطي الفيدرالي ارتفاع معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.1% على أساس سنوي في الربع الرابع من عام 2023 (مقابل 1% سابقا) و1.5% في الربع الرابع من عام 2024 (مقابل 1.1%). وارتفع معدل التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة إلى 3.7% على أساس سنوي في أغسطس من 3.2% على أساس سنوي في يوليو. ومع ذلك، تراجع التضخم الأساسي إلى 4.3% على أساس سنوي في أغسطس من 4.7% على أساس سنوي في يوليو. وساعدت احتمالية إبقاء بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة قصيرة الأجل مرتفعة لفترة أطول إلى جانب إشارات النمو الاقتصادي الجيدة على ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل، مع ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 50 نقطة أساس ليغلق الشهر عند 4.59%. وقام البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وهي الزيادة العاشرة له خلال 14 شهراً. ومع ذلك، أشار البنك المركزي الأوروبي إلى أن تكاليف الاقتراض قد تكون وصلت إلى ذروتها. وتسارع التضخم في المملكة المتحدة إلى 6.7% على أساس سنوي في أغسطس 2023، من 6.4% على أساس سنوي في يوليو. ومع ذلك، انخفض التضخم الأساسي إلى 6.2% على أساس سنوي في أغسطس من 6.9% على أساس سنوي في يوليو. وأبقى بنك إنجلترا سعر الفائدة الأساسي دون تغيير للمرة الأولى منذ ما يقرب من عامين عند 5.25% بعد رفعه 14 مرة متتالية. وكذلك تراجع مؤشر MSCI للأسواق الناشئة بنسبة 2.8% في سبتمبر. وشهد مؤشر الأسهم الصينية تراجعا أقل نسبيا بنسبة 0.3% مقارنة بمؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنتلجنس للأسواق الناشئة (MSCI EM)، مدعوماً بسلسلة إجراءات تحفيزية أصدرتها الحكومة الصينية بهدف إنعاش الاقتصاد والقطاع العقاري المتراجع.
وفيما يتعلق بسوق النفط، ذكر تقرير "المركز" الشهري أن أسعار النفط ارتفعت بنسبة 9.7% خلال الشهر إلى 95.3 دولاراً للبرميل، لتسجل مكاسب شهرية بلغت 10.9% برغم تأثير تباطؤ تعافي الاقتصاد الصيني السلبي في حجم الطلب العالمي على النفط. وجاء ارتفاع أسعار النفط مدعوماً بتراجع العرض وتراجع مخزون النفط الخام الأمريكي. ومددت السعودية وروسيا العمل بسياسة خفض الإنتاج الطوعي بمقدار مليون برميل يوميا و300 ألف برميل يوميا على التوالي حتى نهاية العام. وتشير التوقعات إلى ارتفاع أسعار خام برنت إلى 95 دولاراً للبرميل بحلول نهاية العام بسبب نقص إمدادات النفط. وعلى الجانب الآخر، انخفضت أسعار الذهب بنسبة 4.7% في أغسطس إلى 1,848.3 دولار للأونصة بسبب قوة الدولار الأمريكي الذي سجل مستويات قياسية في سبتمبر بعد تشدد الاحتياطي الفيدرالي في ساسة أسعار الفائدة وتوقعات رفعها مرة أخرى قبل نهاية العام.
ويستمر الحذر في الأسواق العالمية، مع تلميح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى صعوبة السياسات المالية خلال الفترة المقبلة. ومن الممكن أن تشير اتجاهات التضخم الأساسي في الأشهر المقبلة إلى طبيعة موقف بنك الاحتياطي الفيدرالي خلال اجتماع نوفمبر المرتقب. وحتى ذلك الحين، من المتوقع ألا تنتعش أسواق الأسهم العالمية إلى حدٍ لافت ما لم تتغير بيانات الاقتصاد الكلي العالمية. ومن المتوقع أن تظل أسعار النفط مرتفعة نسبيا بسبب الخفض الطوعي في إمدادات النفط الروسي والسعودي. كما من المتوقع أن تظل أسواق الخليج مواكبة للاتجاهات العالمية، ولكن من المرجح أن يمنح إعلان الشركات عن نتائج أعمالها للربع الثالث من عام 2023 دفعة نسبية للأسواق.
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