سباق الأطفال لماراثون عمان

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- TRACCS) عمان –الأردن ( أكتوبر2023)، أبدت الجمعية الأردنية للماراثونات حماسها في تنظيم سباق الاطفال الخاص باكوافينا ماراثون عمان في حدائق الملك الحسين.حيث أنه من المقرر أن يُقام السباق يوم الجمعة الموافق 6 تشرين الأول 2023، الساعة 9 صباحًا وسيتم تتويج الفائزين في الملعب رقم 11.
حيث تشمل الفئات العمرية المشاركة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و14 سنة، ويُسمح للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 سنوات بالمشاركة مع أوليائهم، على أن لا يتنافسوا على المراكز الأولى.
وسيتم توزيع جوائز عينية على أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في كل فئة من شركة اكوافينا، حيث تم تقسيم الفئات إلى ثلاث مجموعات: الأولى تشمل الأطفال من 6 إلى 8 سنوات، والثانية من 9 إلى 11 سنة، والثالثة من 12 إلى 14 سنة.
سيتوفر على الطريق مساعدات، ومتطوعين، ومحطات مياه، وسيارات إسعاف لضمان توفير الدعم والرعاية اللازمة، يتواجد هؤلاء المساعدين والمتطوعين عند خط النهاية أيضًا، لتشجيع الأطفال ودعمهم.
يأتي هذا السباق الخاص بالأطفال من أجل تعزيز مفهوم المثابرة والتنافس في نفوسهم، والذي يساهم في زرع حب التفوق والمثابرة والتحدي لدى هذه الفئة العمرية المهمة. لذا، يتم دعوة الجميع للتسجيل في هذا الحدث الرائع من خلال الموقع الإلكتروني للجمعية runjordanأو من خلال مكتب الجمعية في الشميساني. يجب أن يتم التسجيل قبل يوم الخميس 5 أكتوبر 2023، الذي يعتبر آخر يوم للتسجيل.
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