الصحة السعودية تدعو الجميع للمشاركة في ملتقى الصحة العالمي

(MENAFN
- Epress release) الرياض
وجهت الصحة السعودية الدعوة للأطباء والممارسين الصحيين ورجال الأعمال إلى المشاركة في ملتقى الصحة العالمي 2023 والذي يقام هذا العام تحت شعار (استثمر في الصحة).
ويهدف الملتقى الذي يقام ما بين 29 إلى 31 أكتوبر إلى الالتقاء وتبادل الآراء حول التحول الذي يشهده القطاع الصحي بالسعودية، والاطلاع على أحدث الاكتشافات والتوجهات الطبية والأعمال ضمن مجتمع الرعاية الصحية العالمي.
ويستضيف الملتقى عدة مؤتمرات متزامنة هي: منتدى القادة، الصحة العامة، الجودة في الرعاية الصحية، مستقبل المختبرات الطبية والأشعة.
ويمكن التسجيل في الملتقى من خلال الرابط:
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