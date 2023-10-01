إلهام شاهين: أعشق الحرية

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- Khaberni) خبرني - قالت الممثلة المصرية إلهام شاهين إنها كانت تتمنى دوماً العيش بحرية ودون أي قيود، سواء من الناحية العائلية أو المهنية.
وتحدثت شاهين، في مقابلة مع قناة "الجديد" اللبنانية، أمس السبت، عن علاقتها بوالديها وبالدين، ورحلة الأمومة والإجهاض، وواقع حرية الدراما الحالية داخل مصر.
وأشارت شاهين إلى أنها راضية عن عدم إنجابها الأطفال، لكونها أرادت أن تعيش حرة دون أي قيود، ولأنها "مش قد المسؤولية"، وتابعت "كفاية مسؤوليات، عاوزة أكون حرة وأعيش للفن، خاصة أنه يأخذ الوقت كله، فيه أيام نشتغل 20 ساعة.. إمتى الواحدة تمارس أمومتها وتأخذ بالها من أولادها؟ لازم يبقى فيه اختيار، وأنا اخترت".
وأكدت إلهام شاهين أنها لم تكن نادمة على فكرة الإجهاض، لأن الأمومة عطاء وتضحية، ويمكن أن تمارسها مع أشقائها أو أصدقائها المقربين، والعطاء والتضحية موجودان لديها.
وعن دورها في فيلم "الهلفوت"، كشفت شاهين أنه من المفترض أن تشارك سعاد حسني بدلاً عنها، لكنها اعتذرت عنه، فقرر عادل إمام ترشيحها كوجه جديد في السينما، وقالت: "أُعطيت الفرصة بعد أن هاتفني "الزعيم" تليفونياً وأرسل لي السيناريو، ونال إعجابي وقتها".
وعن رأيها في الإعلامية المصرية ياسمين عز، قالت شاهين إن عز عرفت كيف تلفت الأنظار إليها، ولكنها بالوقت عينه شددت على أنها لا تحب أفكارها، و"لأنها مع الرجل بزيادة، وتحقر من شأن المرأة.. وتقول الأشياء الغريبة اللي المجتمع لا يمكن يقبلها". وأردفت "أعتقد هي نفسها مش مقتنعة، لكن فيه إعداد قال لها قولي كده، وهما عرفوا يلفتوا الأنظار إليها، لأن اللي بيتقال كلام مش منطقي الحقيقة".
وانتقدت إلهام شاهين، طريقة بعض الشيوخ في إعطاء نصائحهم، موضحة أنها تريد مناقشة عدة قضايا فنية في أعمالها، مثل ختان الإناث وزواج القاصرات وارتداء الفتيات النقاب في سن صغيرة.
وقالت: "في حاجات كتير بتتعمل غلط والبنت بتتربي على كده، في بنات بينقبوهم وهما صغيرين وأنا شفت طفلة وهي داخلة المدرسة.. أنا مش ضد.. بس الإنسان لازم يختار هو عاوز إيه في سن الطفولة". وتابعت شاهين "القانون بيجرم زواج القاصرات، لكن في ناس بتزور سن البنت علشان يجوزوها وهي صغيرة، وفي ناس بتجوز بناتهم عرفي مؤقتاً لحد سن معين، وبعدها يتم توثيق الزواج، والمفروض الأب والأم هما اللي يتعاقبوا".
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