إلهام شاهين: أعشق الحرية

MENAFN - Khaberni) خبرني - قالت الممثلة المصرية إلهام شاهين إنها كانت تتمنى دوماً العيش بحرية ودون أي قيود، سواء من الناحية العائلية أو المهنية.

وتحدثت شاهين، في مقابلة مع قناة "الجديد" اللبنانية، أمس السبت، عن علاقتها بوالديها وبالدين، ورحلة الأمومة والإجهاض، وواقع حرية الدراما الحالية داخل مصر.

وأشارت شاهين إلى أنها راضية عن عدم إنجابها الأطفال، لكونها أرادت أن تعيش حرة دون أي قيود، ولأنها "مش قد المسؤولية"، وتابعت "كفاية مسؤوليات، عاوزة أكون حرة وأعيش للفن، خاصة أنه يأخذ الوقت كله، فيه أيام نشتغل 20 ساعة.. إمتى الواحدة تمارس أمومتها وتأخذ بالها من أولادها؟ لازم يبقى فيه اختيار، وأنا اخترت".

وأكدت إلهام شاهين أنها لم تكن نادمة على فكرة الإجهاض، لأن الأمومة عطاء وتضحية، ويمكن أن تمارسها مع أشقائها أو أصدقائها المقربين، والعطاء والتضحية موجودان لديها.

وعن دورها في فيلم "الهلفوت"، كشفت شاهين أنه من المفترض أن تشارك سعاد حسني بدلاً عنها، لكنها اعتذرت عنه، فقرر عادل إمام ترشيحها كوجه جديد في السينما، وقالت: "أُعطيت الفرصة بعد أن هاتفني "الزعيم" تليفونياً وأرسل لي السيناريو، ونال إعجابي وقتها".

وعن رأيها في الإعلامية المصرية ياسمين عز، قالت شاهين إن عز عرفت كيف تلفت الأنظار إليها، ولكنها بالوقت عينه شددت على أنها لا تحب أفكارها، و"لأنها مع الرجل بزيادة، وتحقر من شأن المرأة.. وتقول الأشياء الغريبة اللي المجتمع لا يمكن يقبلها". وأردفت "أعتقد هي نفسها مش مقتنعة، لكن فيه إعداد قال لها قولي كده، وهما عرفوا يلفتوا الأنظار إليها، لأن اللي بيتقال كلام مش منطقي الحقيقة".

وانتقدت إلهام شاهين، طريقة بعض الشيوخ في إعطاء نصائحهم، موضحة أنها تريد مناقشة عدة قضايا فنية في أعمالها، مثل ختان الإناث وزواج القاصرات وارتداء الفتيات النقاب في سن صغيرة.

وقالت: "في حاجات كتير بتتعمل غلط والبنت بتتربي على كده، في بنات بينقبوهم وهما صغيرين وأنا شفت طفلة وهي داخلة المدرسة.. أنا مش ضد.. بس الإنسان لازم يختار هو عاوز إيه في سن الطفولة". وتابعت شاهين "القانون بيجرم زواج القاصرات، لكن في ناس بتزور سن البنت علشان يجوزوها وهي صغيرة، وفي ناس بتجوز بناتهم عرفي مؤقتاً لحد سن معين، وبعدها يتم توثيق الزواج، والمفروض الأب والأم هما اللي يتعاقبوا".