الثأر يقود أردنيا إلى حبل المشنقة

MENAFN - Khaberni) خبرني - أيدت محكمة التمييز حكما يقضي بإعدام شخص بعد إدانته بقتل رجل انتقاما لمقتل شقيقه في عمان.

وأعلنت المحكمة أن المتهم مذنب بإطلاق النار على الضحية عدة مرات وقتله يوم 10 أكتوبر/تشرين الأول 2017، وحكمت عليه بالإعدام.

وفي تفاصيل القضية ، خطط المتهم لقتل الضحية بعد وقت قصير من مقتل شقيقه على يد أحد أقارب الضحية.

وقام المتهم بمراقبة تحركات الضحية بمساعدة اثنين من أصدقائه، واشترى ثلاثة هواتف محمولة وأعطى اثنين لأصدقائه حتى يتمكنوا من مساعدته في مراقبة تحركات الضحية وتحديد اليوم المناسب لقتله.

وفي يوم القتل، تلقى المتهم بلاغا من قبل صديقيه أن الضحية كان يستقل سيارة أجرة ويتجه إلى منطقة قريبة من الجامعة الأردنية.

واستبدل المتهم اللوحة الأمامية لسيارته بلوحة مزيفة وأزال اللوحات الخلفية وتبع سيارة الأجرة التي كان يستقلها الضحية.

وعندما توقفت سيارة الأجرة عند الإشارة الحمراء، قفز المتهم من سيارته وركض نحو سيارة الأجرة وأطلق رصاصتين على رأس الضحية، ولاذ بالفرار بسيارته إلى جهة مجهولة.

وتم نقل الضحية إلى مستشفى الجامعة الأردنية، إلا أنه تم إعلان وفاته لدى وصوله.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم في وقت لاحق وتمت إحالته إلى المحكمة.

وطعن المتهم في الحكم أمام محكمة أعلى درجة من خلال 3 محامين طالبوا ببراءته بحجة أن نيابة المحكمة لم تتبع الإجراءات القانونية السليمة.

كما زعم المحامون أن النيابة لم تقدم أي دليل دامغ لتورط موكلهم في جريمة القتل.

وقال فريق الدفاع: "اعتمدت النيابة على أقوال شهود متناقضة ولم تثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن موكلنا هو الشخص الذي ضغط على الزناد".

من جهته، طلب المدعي العام من محكمة التمييز تأييد الحكم.

وقضت محكمة التمييز بأن المحكمة اتبعت الإجراء المناسب عند الحكم على المدعى عليه.

وأكدت محكمة التمييز أن "النيابة قدّمت أدلة دامغة تشير إلى تورط المتهم، وبالتالي فهو يستحق العقوبة التي تلقاها".