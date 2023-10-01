كوريا الشمالية: العلاقات مع روسيا تشكل حصنا قويا للحفاظ على السلام وردع التهديدات العسكرية

قال مسؤول كوري شمالي اليوم "الأحد" إن العلاقات بين بلاده وروسيا تشكل "حصنا قويا" للحفاظ على السلام وردع التهديدات العسكرية "للاستعماريين".

جاء ذلك في تصريح لنائب وزير الخارجية الكوري الشمالي إيم تشون إيل، بعد أسابيع من عقد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون والرئيس الروسي فلاديمير بوتين قمة نادرة في أقصى شرق روسيا في 13 سبتمبر الماضي، وفقا لبيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية.

وتابع إيم: "أن العداء الأمريكي الظالم والشائن تجاه العلاقات الودية والتعاونية التقليدية بين كوريا الشمالية وروسيا ومحاولتها التدخل فيها يعد تجاوزا للخطوط الحمراء".

وأضاف أنه "مؤخراً، قامت الولايات المتحدة بغير داع بتصنيف تطور علاقات حسن الجوار بين البلدين بأنه انتهاك لقرارات الأمم المتحدة و"انتهاك للقانون الدولي" في محاولة لإعطاء الرأي العام العالمي انطباعا خاطئا بأن التعاون بين كوريا الشمالية وروسيا يشكل تهديدا للسلم والأمن العالميين".

وزعم إيم أن "التحالف" الذي تقوده الولايات المتحدة هو الذي أصبح "خطيرا" بشكل متزايد لأنه يهدد البيئة الأمنية للدول المستقلة ذات السيادة.



