عبدالله بن طوق يبحث تعزيز أواصر التعاون الاقتصادي مع فرنسا

زار معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، حاضنة الشركات الناشئة «ستيشن إف»، ومركز «إيرباص» للابتكار، ومقر بنك أبوظبي الأول، وذلك على هامش زيارته الرسمية إلى جمهورية فرنسا على رأس وفد اقتصادي من دولة الإمارات، لبحث تعزيز أواصر التعاون الاقتصادي المشترك في مجموعة واسعة من القطاعات الحيوية وعلى رأسها الطاقة المتجددة والسياحة والطيران وريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي والفضاء والملكية الفكرية والاقتصاد الدائري.

وتعرف معاليه في جولته بحاضنة الشركات الناشئة إلى البرامج والمبادرات المبتكرة التي تقدمها من أجل دعم رواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، وخاصة العاملة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، وسبل الاستفادة من تجربة «ستيشن إف» في دعم وتطوير منظومة ريادة الأعمال الإماراتية.

وأكد معالي ابن طوق في هذا الصدد أن دولة الإمارات تمتلك منظومة متطورة تدعم رواد الأعمال ومشاريعهم المبتكرة، وتوفر لهم كافة الممكنات للنمو والازدهار داخل أسواق الإمارات وخارجها، وذلك من خلال منظومة تشريعية اقتصادية قوية ومرنة تضمن لهم المنافسة العادلة والوصول إلى الفرص المتاحة بالتساوي، وبرامج ومبادرات رائدة تعمل على تطويرهم باستمرار وصقلهم بالمهارات المطلوبة التي تتماشى مع النماذج الاقتصادية الجديدة.

وأشار إلى أن وزارة الاقتصاد تعمل باستمرار من أجل دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تنمية ريادة الأعمال باعتبارها إحدى ركائز النموذج الاقتصادي المعرفي الجديد للدولة في ضوء رؤية «نحن الإمارات 2031»، وتحفيز وتوفير التمويل اللازم لأنشطة الشركات الناشئة التي تستهدف قطاعات الاقتصاد الجديد، وبما يصب في دعم النمو المستدام للاقتصاد الوطني، وذلك من خلال تعاونها مع مجموعة واسعة من شركائها الاستراتيجيين محلياً وإقليمياً ودولياً.

وتستهدف دولة الإمارات وصول إجمالي عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى مليون شركة بحلول عام 2030، فيما بلغ عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة المسجلة في الإمارات نحو 557 ألف شركة مع نهاية عام 2022. ويساهم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 63.5% في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وقد عززت الإمارات صدارتها للمؤشر العالمي لريادة الأعمال 2023 للعام الثاني على التوالي، والذي يصدر عن المرصد العالمي لريادة الأعمال، متفوقة على العديد من دول العالم كأفضل بيئة حاضنة للأعمال التجارية.

في سياق متصل، اطلع معالي عبدالله بن طوق، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، خلال زيارته إلى مركز الابتكار التابع إلى شركة «إيرباص» إحدى أكبر شركات تصنيع الطائرات المدنية في العالم، على عرض تقديمي حول نشأة الشركة وخططها ومشاريعها المستقبلية، وأحدث ابتكاراتها في مجال النقل الجوي من أجل تقديم خدمات آمنة ومستدامة للمسافرين.

وقال معاليه: «إن النجاحات المتتالية التي يحققها قطاع الطيران الإماراتي، عززت من مكانة الدولة كمركز رائد عالمياً في قطاع الطيران والسفر، ووجهة مستدامة لكبرى شركات تصنيع وبيع الطائرات المدنية، نظراً لامتلاكها بنية تحتية ومطارات هي الأكثر تطوراً وتقدماً على مستوى المنطقة، وكوادر وطنية مدربة على أفضل المعايير المتبعة في هذا المجال، وتشريعات مرنة وخطط استشرافية تقود هذا القطاع الحيوي نحو المزيد من التطور».

واستعرض معاليه خلال الزيارة أوجه التعاون والشراكة المثمرة بين قطاع الطيران المدني في دولة الإمارات وشركة «إيرباص» وما حققته من نجاحات كبيرة دعمت خطط وأهداف قطاع الطيران الإماراتي في التوسع والانتشار باتجاه أسواق جديدة، وبما يصب في دعم نمو الاقتصاد الوطني، ويسهم في خلق المزيد من فرص العمل.

وبشكل عام سجل قطاع الطيران في دولة الإمارات نمواً قياسياً على صعيد الحركة الجوية وأعداد المسافرين عبر مطارات الدولة، حيث استقبلت مطارات الدولة 62.79 مليون مسافر خلال النصف الأول من عام 2023، بنمو 46% مقارنة مع 43.02 مليون مسافر خلال عام 2022، كما ارتفعت الحركة الجوية خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 446704 رحلات جوية، مقارنة مع 359.9 ألفاً خلال الفترة ذاتها من العام 2022، بحسب بيانات الهيئة العامة للطيران المدني، فيما حلقت الناقلات الوطنية الإماراتية بنهاية الربع الأول من عام 2023 إلى نحو 552 وجهة حول العالم بما في ذلك الوجهات المشتركة ووجهات الشحن، بحسب بيانات رسمية نشرتها هذه الناقلات.

إلى ذلك، زار معالي ابن طوق فرع بنك أبوظبي الأول في فرنسا، واطلع معاليه على برامج البنك الحالية، والخدمات المصرفية الرائدة التي يقدمها لقطاع الأعمال الفرنسي، كما ناقش مع مسؤولي الخطط المستقبلية للتوسع في فرنسا، ودور المؤسسة المالية الإماراتية الرائدة في دعم أواصر التعاون الاقتصادي بشكل عام والمصرفي بشكل خاص بين أبوظبي وباريس.