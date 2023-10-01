سوق دبي الأفضل خليجياً.. ويرتفع للشهر السادس على التوالي

قاد سوق دبي المالي ارتفاعات المؤشرات الرئيسة للبورصات الخليجية في سبتمبر بنسبة 2%، مواصلاً ارتفاعه للشهر السادس على التوالي، ولحقه المؤشر الرئيس في بورصة قطر الذي سجل ارتفاعاً هامشياً بنسبة 0.6%، فيما سقطت باقي المؤشرات في المنطقة الحمراء، بحسب التقرير الشهري لـ«كامكو إنفست».

وتراجع مؤشر مورجان ستانلي الخليجي بنسبة 2.7% هذا الشهر، ما أدى إلى محو المكاسب التي حققها منذ بداية العام. ويبلغ تراجع المؤشر من بداية العام حتى تاريخه 3.0%. وكان تراجع البورصات الخليجية واسع النطاق، حيث اقتصر تسجيل المكاسب على بورصتي دبي وقطر فقط، بينما تراجعت بقية الأسواق. وكان مؤشر السوق السعودي «تاسي» في صدارة البورصات المتراجعة هذا الشهر بخسائر شهرية قدرها 3.8%، تبعه كل من بورصتي عُمان والكويت بانخفاض بلغت نسبته 2.5% و1.7%، على التوالي.

وفي ما يتعلق بالأداء من بداية العام حتى تاريخه، تواصل دبي تحقيق مكاسب جيدة بنسبة 24.8%، تليها السعودية والبحرين بمكاسب قدرها 5.5% و2.3%، على التوالي. وأنهت بقية الأسواق الخليجية تداولات الشهر في المنطقة الحمراء.

أما على صعيد الأداء القطاعي، فكانت معظم المؤشرات الخليجية في المنطقة الحمراء خلال شهر سبتمبر 2023، بما في ذلك البنوك التي انخفضت بنسبة 3.8%. في المقابل، كانت القطاعات الرابحة محدودة للغاية، لكنها شملت قطاعي العقار والطاقة بمكاسب بلغت نسبتها 2.4% و1.6%، على التوالي.

سوق دبي

ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 2.0% على أساس شهري في سبتمبر 2023 لينهي تداولات الشهر مغلقاً عند 4,163.58 نقطة، مواصلاً بذلك مكاسبه للشهر السادس على التوالي. ومال الأداء الشهري لمؤشرات السوق نحو المؤشرات الرابحة، بعد أن شهدت 5 من أصل 8 مؤشرات قطاعية لمكاسب خلال شهر سبتمبر 2023، في حين شهدت المؤشرات الثلاثة المتبقية تراجعات أثرت سلباً إلى حد ما في النمو الإجمالي خلال الشهر.

وسجل مؤشر القطاع العقاري أكبر مكاسب شهرية مسجلاً نمواً بنسبة 8.6% لينهي تداولات الشهر مغلقاً عند 7,457.1 نقطة، بدعم رئيس من ارتفاع سعر سهم شركة إعمار العقارية بنسبة 13.9% في سبتمبر 2023. وجاء مؤشر الخدمات المالية في المرتبة الثانية كأكبر الرابحين في الشهر بنمو بلغت نسبته 2.4% بعد أن سجلت العديد من الشركات ذات الثقل الوزني الكبير والمدرجة ضمن القطاع مكاسب ملحوظة في الشهر. وشمل ذلك سهم بنك الإمارات دبي الوطني (8.9%) وبنك دبي الإسلامي (3.7%) والشركة الوطنية للتأمينات العامة (8.9%). في المقابل، شهد مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية أكبر تراجع شهري بفقده نسبة 9.9 في المئة من قيمته، لينهي تداولات الشهر مغلقاً عند 138.1 نقطة.

وقد أدى انخفاض سعر سهم شركة الإمارات للمرطبات (-9.9%) وتعاونية الاتحاد (-5%) إلى تراجع المؤشر في شهر سبتمبر 2023. وتبعه مؤشر قطاع تجزئة الخدمات الاستهلاكية بانخفاضه بنسبة 4.8% لينهي تداولات الشهر مغلقاً عند 1,503.8 نقطة.

سوق أبوظبي

من جهة أخرى، تراجع مؤشر فوتسي سوق أبوظبي بنسبة 0.3% في شهر سبتمبر 2023 لينهي تداولات الشهر مغلقاً عند 9,785.32 نقطة، ليسجل بذلك أول انخفاض شهري له بعد ثلاثة أشهر متتالية من المكاسب.

أما على صعيد الأداء من بداية العام الحالي حتى تاريخه، فانخفض مؤشر أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 4.2%.

وعلى صعيد المؤشرات القطاعية، سجلت 6 من أصل 10 مؤشرات قطاعية نمواً في الشهر، في حين تراجعت المؤشرات القطاعية الأربعة المتبقية.

وعلى صعيد الرابحين، شهد مؤشر قطاع العقارات أكبر مكاسب شهرية مسجلاً نمواً بنسبة 7.1% لينهي تداولات الشهر مغلقاً عند 8,766.7 نقطة. تبعه مؤشر قطاع الرعاية الصحية بارتفاعه بنسبة 5%، لينهي تداولات الشهر مغلقاً عند 3,790.0 نقطة بعد أن سجلت 2 من أصل 3 شركات مدرجة ضمن القطاع مكاسب شهرية، وهي تحديداً شركة الخليج للمشاريع الطبية (7.34 في المئة) وشركة برجيل القابضة (6.4%). وعلى جانب القطاعات المتراجعة، جاء مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية في الصدارة بانخفاضه بنسبة 6.8% خلال الشهر لينهي تداولات الشهر مغلقاً عند 9,738.0 نقطة، تبعه مؤشر قطاع تجزئة السلع الاستهلاكية التقديرية الذي شهد انخفاضاً بنسبة 2.2% بنهاية شهر سبتمبر 2023.

الكويت

أنهت بورصة الكويت تداولات شهر سبتمبر 2023 على تراجع شهري بنسبة 1.7% مغلقة عند 7,886.7 نقطة، على خلفية الخسائر المتواصلة التي منيت بها على مدار الشهر. وكان هذا الانخفاض مدفوعاً بصفة رئيسة بأداء الشركات الكبرى بما في ذلك البنوك، حيث سجل مؤشر القطاع انخفاضاً هذا الشهر. في حين شهد مؤشر السوق الأول أكبر تراجع شهري بنسبة 2.3% خلال شهر سبتمبر 2023 في ظل تراجع أداء معظم الأسهم المكونة للمؤشر. في المقابل، ارتفع مؤشر السوق الرئيس 50 ومؤشر السوق الرئيس هذا الشهر بلغت نسبتها 1.3% و0.4%، على التوالي. وأثر الانخفاض الشهري في أداء السوق من بداية العام 2023 حتى تاريخه، حيث أصبح مؤشر السوق العام أكبر المؤشرات المتراجعة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في الوقت الحالي، بخسائر بلغت نسبتها 5.6%. كما انخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 7.3% منذ بداية العام، في حين تراجع مؤشر السوق الرئيسي 50 بنسبة 0.2% مقابل ارتفاع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 2.2%.

السعودية

سجل المؤشر العام للسوق السعودية (تاسي) تراجعاً شهرياً في شهر سبتمبر 2023. وكان المؤشر قد وصل إلى أعلى مستوياته عند 11,491.20 نقطة خلال الأسبوع الأول من الشهر، إلا انه اتجه للتراجع بصفة عامة خلال بقية الشهر لينهي تداولات الشهر مغلقاً على تراجع بنسبة 3.8% عند 11,056.0 نقطة. وعلى الرغم من هذا التراجع، إلا أن السعودية تحتل المركز الثاني على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي من حيث الأداء منذ بداية العام 2023 حتى تاريخه بتسجيلها لمكاسب بلغت نسبته 5.5%. كما شهد الشهر إدراج سهم شركة لومي للتأجير ضمن قطاع النقل.

قطر

بعد تسجيل بورصة قطر لخسائر خلال الشهر السابق، عادت لتسجل مكاسب هامشية خلال شهر سبتمبر 2023. وأنهى مؤشر بورصة قطر تداولات الشهر عند 10,252.0 نقطة، محققاً مكاسب بنسبة 0.6% بما يتسق مع مكاسب مؤشر قطر لجميع الأسهم الذي سجل ارتفاعاً بنسبة 0.6%. أما على صعيد الأداء منذ بداية العام الحالي حتى تاريخه، انخفض مؤشر بورصة قطر بنسبة 4%، مسجلاً بذلك ثاني أكبر انخفاض على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، في حين سجل مؤشر بورصة قطر لجميع الأسهم مكاسب بنسبة 0.2%.

البحرين

تراجع المؤشر العام لبورصة البحرين للشهر الثاني على التوالي في سبتمبر 2023 مسجلاً انخفاضاً هامشياً بنسبة 0.7% لينهي تداولات الشهر مغلقاً عند 1,939.13 نقطة، أما على صعيد الأداء منذ بداية العام الحالي حتى تاريخه، ارتفع مؤشر بورصة البحرين بنسبة 2.3%.

عمان

تراجع مؤشر مسقط 30 بنسبة 2.5% خلال شهر سبتمبر 2023 لينهي تداولات الشهر مغلقاً عند 4,678.13 نقطة مسجلاً أول انخفاض شهري له منذ أربعة أشهر.

أما على صعيد الأداء منذ بداية العام الحالي حتى تاريخه، انخفض مؤشر بورصة عمان بنسبة 3.7%.