ارتفاع الحد الأدنى للأجور في اليابان اعتباراً من أول أكتوبر .. 1000 ين في الساعة

من المقرر أن يبدأ الحد الأدنى للأجور في الارتفاع بجميع أنحاء اليابان، اعتباراً من الأول من أكتوبر الجاري، في ظل ارتفاع الأسعار، حيث ستبدأ أغلب المحافظات في تطبيق الزيادة بداية من الأحد، بحسب ما أوردته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كيه).

ويشار إلى أن كل محافظة تقرر في كل عام مستوى الأجور الخاص بها، بناءً على مقترحات من جانب لجنة تابعة لوزارة العمل.

وسوف يرتفع متوسط الأجور المحلية في الساعة الواحدة ليصل إلى 1004 ينات، أو نحو 6.7 دولارات. وسيترجم ذلك إلى ارتفاع قياسي يبلغ نحو 30 سنتاً بالمقارنة مع العام الماضي.

ويشار إلى أن طوكيو لديها أعلى مستوى للأجور في الساعة بواقع 1113 يناً، أو نحو 7.4 دولارات. أما أدنى مستوى للأجور في الساعة فيأتي في محافظة إيواتي، بواقع 893 يناً، أو ما يقارب الـ 6 دولارات.

وتقول بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة إنها تجد صعوبة في مواكبة الارتفاع. فيما يقول العاملون إن زيادة الأجور ليست كافية لتعويض زيادة الأسعار المستمرة.