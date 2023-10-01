تغريم 3 بنوك أمريكية 53 مليون دولار بسبب عدم الإبلاغ عن صفقات مقايضة

فرضت هيئة تنظيمية أمريكية غرامة على مصرف «غولدمان ساكس» بسبب عدم الإبلاغ عن صفقات مقايضة، فضلاً عن انتهاكات أخرى، إضافة إلى «جيه بي مورغان تشيس» و«بنك أوف أمريكا»، حيث وصلت الغرامات إلى 53 مليون دولار.

أمرت لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية «غولدمان ساكس» يوم الجمعة بدفع غرامة قدرها 30 مليون دولار بسبب عدم مراقبة أنشطة تجارة المقايضات «بشكل دقيق»، إضافة إلى إخفاقات متعلقة بالإخطار عن تاريخ المقايضات، وما يسمى بعلامات منتصف السوق قبل بدء التداول.

تأتي العقوبة بعد أن غرَّمته لجنة تداول السلع الآجلة 3 ملايين دولار، يوم الجمعة، كما أنها أدانت «غولدمان ساكس» لإخفاقه في مراقبة مركز كبير لأحد العملاء في عقد آجل للنفط في أواخر ديسمبر 2017. قالت لجنة تداول السلع الآجلة إن أحد الضوابط الداخلية المؤتمتة لـ«غولدمان ساكس» قد تَوقَّف عن العمل، ولم يُعلِّق الصفقة بشكل سليم.

لم يقرّ «غولدمان ساكس» بالمزاعم في تسوية أي من قضايا لجنة تداول السلع الآجلة أو ينفيها. وقال المصرف في بيان: «سوف تسعدنا تسوية هذه الأمور».

كذلك فرضت اللجنة غرامة قدرها 15 مليون دولار على «جيه بي مورغان تشيس»، وأخرى بـ8 ملايين دولار على «بنك أوف أمريكا» بسبب الانتهاكات التي أثّرت في عملية الإبلاغ عن ملايين من معاملات المقايضة. اعترف «بنك أوف أمريكا» بهذه الاتهامات في إطار تسويته بشأن تقارير المقايضات، وكذلك «جيه بي مورغان». لم يرد ممثلو المصرفين فوراً على طلبات للتعليق أرسلت عبر البريد الإلكتروني خارج ساعات العمل العادية.

وذكرت لجنة تداول السلع الآجلة أن الانتهاكات المزعومة في أنشطة تجارة المقايضات في حالة «غولدمان ساكس» ظلت سارية، واستمرت في بعض الحالات خلال 2013. على الرغم من أن «غولدمان ساكس» قد أبلغ عن بيانات لأكثر من 20 مليون مقايضة؛ فإن الهيئة التنظيمية قالت إنها تعتقد أن الرقم «أقل بشكل كبير» من النطاق الحقيقي لحالات عدم الإبلاغ عن بيانات المقايضات.

وقال إيان ماكغينلي، رئيس وحدة الإنفاذ لدى لجنة تداول السلع الآجلة: «في ظل استمرار حالات عدم الإبلاغ على نطاق واسع؛ ستعكس قراراتنا خطورة استمرار عدم إعطاء تجار المقايضة الأولوية للامتثال، والتأكيد على عدم تكرار مثل هذه الحالات في المستقبل».

تأتي قضايا لجنة تداول السلع الآجلة ضد «غولدمان ساكس» عقب تسوية منفصلة مع لجنة الأوراق المالية والبورصات هذا الأسبوع وافق بموجبها المصرف الأمريكي على دفع 6 ملايين دولار نظير إرسال بيانات تداول غير كاملة إلى الجهة التنظيمية.