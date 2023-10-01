صندوق النقد الدولي يبدأ اجتماعات مع المسؤولين في أوكرانيا لبحث السياسة المالية

قال فاهرام ستيبانيان ممثل صندوق النقد الدولي في أوكرانيا إن الصندوق سيبدأ عقد اجتماعات في البلاد الأحد لبحث أهداف وتحديات السياسة المالية مع مسؤولين حكوميين وغيرهم هناك.

وتضرر اقتصاد أوكرانيا بشدة منذ أن بدأت روسيا الحرب في فبراير 2022، واعتمدت الحكومة اعتماداً كبيراً على مساعدات غربية لتمويل المدفوعات الاجتماعية والإنسانية.

وقال صندوق النقد الدولي في الأسبوع الماضي إن بعثته بدأت مراجعتها الثانية لبرنامج قرض على عدة سنوات بقيمة 15.6 مليار دولار للبلاد.

وبرنامج كييف الممتد على أربع سنوات هو جزء من حزمة عالمية قيمتها 115 مليار دولار لدعم الاقتصاد في وقت تقاتل فيه أوكرانيا القوات الروسية.

وقال ستيبانيان في بيان «يبدأ فريق من صندوق النقد الدولي، تقوده أوما راماكريشنان نائبة مدير الإدارة الأوروبية للصندوق، اجتماعات في كييف مع السلطات الأوكرانية وغيرها من الأطراف المعنية».

وأضاف «سيركز التواصل رفيع المستوى على أهداف السياسة والتحديات في إطار برنامج أوكرانيا المدعوم من اتفاقية تسهيل التمويل الممدد لصندوق النقد الدولي».

وتقول الحكومة في كييف إن أنشطة الأعمال الأوكرانية تأقلمت مع الواقع الجديد الذي فرضته الحرب وإن الاقتصاد يتعافى بأسرع من المتوقع العام الجاري.