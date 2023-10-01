الإمارات تشارك في أعمال الدورة الاستثنائية للمجلس الوزاري العربي للكهرباء بمصر

ترأس المهندس شريف سليم العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، وفد دولة الإمارات المشارك في أعمال الدورة الاستثنائية للمجلس الوزاري العربي للكهرباء التي عقدت بمقر الجامعة العربية بجمهورية مصر العربية.

تم خلال الاجتماع موافقة المجلس على اتفاقيتي السوق العربية المشتركة والإطار المؤسسي للسوق العربية المشتركة للكهرباء، وتكليف أمانة المجلس باستكمال العرض على المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية للاعتماد.

كما تم مناقشة المقترح المقدم من الجمهورية الإسلامية الموريتانية للعرض على القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الخامسة حول مشروع التحول في قطاع الطاقة وآفاق تطوير إنتاج واستخدام الهيدروجين، وأوصى المجلس باستكمال عرضه على المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية للاعتماد.

وأشاد المهندس شريف العلماء بمشروع السوق العربية المشتركة للكهرباء، متوقعاً أن يساهم في تحقيق العديد من الفوائد الفنية والاقتصادية والبيئية، من خلال تحسين عمل نظم الطاقة الكهربائية، وتعزيز كفاءة التشغيل، وتخفيض نسب الاحتياطي الدوار لمواجهة حالات الطوارئ.

وأكد أن دولة الإمارات حريصة على تنفيذ مشروع السوق العربية المشتركة وذلك لتحقيق الربط الكهربائي بشكل متكامل بين الدول العربية مما يحقق الكثير من الفوائد والتنمية المستدامة لدولنا العربية.