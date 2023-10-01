لمحبي الاقتناء .. سعر ليرة الذهب 21 بالأردن اليوم الأحد

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
استقر سعر بيع ليرة الذهب بالاردن اليوم الاحد بانواعها الانجليزي والرشادي وفقاً لأمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ، سليم ديب .
حيث بلغ سعر الليرة الإنجليزية من عيار 21 بوزن 8 غرامات عند 308 دينارًا وسعر الليرة الرشادية بوزن 7 غرامات عند 269 دينارًا.
واستقرت اسعار الذهب اليوم حيث بلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 ، 37.8 للبيع للمواطنين مقابل 36.1 للشراء منهم .
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