لمحبي الاقتناء .. سعر ليرة الذهب 21 بالأردن اليوم الأحد

MENAFN - Al Wakeel News)استقر سعر بيع ليرة الذهب بالاردن اليوم الاحد بانواعها الانجليزي والرشادي وفقاً لأمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ، سليم ديب .

حيث بلغ سعر الليرة الإنجليزية من عيار 21 بوزن 8 غرامات عند 308 دينارًا وسعر الليرة الرشادية بوزن 7 غرامات عند 269 دينارًا.

واستقرت اسعار الذهب اليوم حيث بلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 ، 37.8 للبيع للمواطنين مقابل 36.1 للشراء منهم .