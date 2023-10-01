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الشمالي: جهود متواصلة من الأردن والعراق لتعزيز التعاون الاقتصادي

10/1/2023 9:14:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، إن هناك الكثير من الجهود المبذولة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الأردن والعراق بشكل ثنائي وفي الإطار الثلاثي الذي يضم مصر، وذلك ترجمة لرؤى وتوجيهات قيادات البلدان.
وعرض الشمالي خلال مشاركته في اللقاء المصرفي الأردني العراقي، الذي نظمته جمعية البنوك الأردنية، اليوم الاحد، أبرز مجالات التعاون الاقتصادي بين الأردن والعراق والمشروعات التي يجري العمل على تنفيذها بخاصة المدينة الاقتصادية المشتركة وكذلك تعزيز التبادل التجاري والطاقة.
وقال إن العمل جار لإنجاز مشروع المدينة الاقتصادية المشتركة، حيث سيتم إعادة طرح عطاء استقطاب مطور للمشروع نظرا لتقدم شركة واحدة في المرة الأولى ووجود اهتمام من شركات أخرى للمشاركة في العطاء المقبل.

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