18.2 % نمو الصادرات الوطنية لمنطقة التجارة العربية خلال 7 أشهر

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نمت الصادرات الوطنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، منذ مطلع العام الحالي حتى نهاية تموز الماضي بنسبة 18.2% .



وبحسب بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، وصلت قيمة الصادرات الأردنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية خلال الأشهر السبعة الماضية لهذا العام، إلى حوالي 1.729 مليار دينار، مقابل 1.463 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

وفي المقابل، انخفضت قيمة مستوردات الأردن من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى خلال الأشهر السبعة الماضية للعام الحالي بنسبة 22.8%، لتصل إلى 2.623 مليار دينار، مقارنة مع 3.398 مليار دينار لنفس الفترة من العام الماضي.

ووفقا لهذه المعطيات الإحصائية، انخفض عجز الميزان التجاري للمملكة مع دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى حتى نهاية تموز الماضي من العام الحالي، ليصل إلى حوالي 894 مليون دينار، مقارنة مع نحو 1.935 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.



وتصدرت السعودية سلم الصادرات الأردنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى خلال السبعة أشهر الماضية من العام الحالي، لتصل إلى نحو 554 مليون دينار، تلتها العراق بحوالي 313 مليونا، والإمارات العربية بنحو 207 ملايين، وثم فلسطين بنحو 144 مليون دينار.