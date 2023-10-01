مؤشر البورصة ينهي تعاملاته على انخفاض

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أغلق مؤشر بورصة عمان في نهاية تعاملاته اليومية على انخفاض بنسبة 0.06 %، ليصل إلى مستوى النقطة 2412.



وأغلقت البورصة اليوم الأحد، بتداول نحو 7.3 مليون سهم، موزعة على 2765 عقدا، بقيمة تداولات إجمالية بلغت نحو 6 مليون دينار.



وانخفضت أسعار أسهم 27 شركة، بينما ارتفعت أسعار أسهم 22 شركة، واستقرت أسعار أسهم 33 شركة أخرى.

