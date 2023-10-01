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مصدر: نقل الكهرباء الأردنية للعراق خلال الفترة المقبلة ولا مقايضة مع واردات النفط

10/1/2023 9:14:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - قال مصدر رسمي مطلع، إن نقل الكهرباء الأردنية إلى العراق سيتم خلال الفترة المقبلة، عبر توريد 40 ميغا واط/ ساعة كمرحلة أولى لتصل إلى محطة الربطة غرب محافظة الأنبار العراقية.
وبيّن المصدر لـ " الوكيل الإخباري" أن توريد الكهرباء إلى العراق خلال المرحلة الأولى - بعد أن تم الانتهاء من عمليات الربط الفنية - سيتم بين منطقتي الريشة - الرطبة، ويعتمد على الجهد المتوسط، والمرحلة الثانية تتمثل في خط ربط بين منطقتي الريشة والقائم بقدرة 400 كيلوفولت
ونفى أن يكون هناك مقايضة بين تصدير الكهرباء للعراق مقابل استيراد النفط الخام، موضحاً أن ربط وتوريد الكهرباء تم بموجب اتفاق بين شركتي الكهرباء لكلا البلدين.
وكانت لقاءات قد عقدت الشهر الماضي في العراق، وتم بموجبها الاتفاق على عدة مشاريع اقتصادية كان من بينها الربط الكهربائي.

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