مصدر: نقل الكهرباء الأردنية للعراق خلال الفترة المقبلة ولا مقايضة مع واردات النفط

(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - قال مصدر رسمي مطلع، إن نقل الكهرباء الأردنية إلى العراق سيتم خلال الفترة المقبلة، عبر توريد 40 ميغا واط/ ساعة كمرحلة أولى لتصل إلى محطة الربطة غرب محافظة الأنبار العراقية.
وبيّن المصدر لـ " الوكيل الإخباري" أن توريد الكهرباء إلى العراق خلال المرحلة الأولى - بعد أن تم الانتهاء من عمليات الربط الفنية - سيتم بين منطقتي الريشة - الرطبة، ويعتمد على الجهد المتوسط، والمرحلة الثانية تتمثل في خط ربط بين منطقتي الريشة والقائم بقدرة 400 كيلوفولت
ونفى أن يكون هناك مقايضة بين تصدير الكهرباء للعراق مقابل استيراد النفط الخام، موضحاً أن ربط وتوريد الكهرباء تم بموجب اتفاق بين شركتي الكهرباء لكلا البلدين.
وكانت لقاءات قد عقدت الشهر الماضي في العراق، وتم بموجبها الاتفاق على عدة مشاريع اقتصادية كان من بينها الربط الكهربائي.
MENAFN01102023000208011052ID1107171434
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.