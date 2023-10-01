الاحتلال يغلق مدخل البيرة الشمالي
التاريخ
10/1/2023 9:14:05 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
البيرة/PNN- أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، المدخل الشمالي لمدينة البيرة.
وأفاد مراسل الوكالة الرسمية، بـأن قوات الاحتلال أغلقت الحاجز العسكري المقام على المدخل الشمالي للمدينة في كلا الاتجاهين، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة.
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