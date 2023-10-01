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الاحتلال يغلق مدخل البيرة الشمالي

10/1/2023 9:14:05 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) البيرة/PNN- أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، المدخل الشمالي لمدينة البيرة.

وأفاد مراسل الوكالة الرسمية، بـأن قوات الاحتلال أغلقت الحاجز العسكري المقام على المدخل الشمالي للمدينة في كلا الاتجاهين، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة.

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