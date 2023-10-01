إعــلان عن قطع التيـار الكهربـائي عن بعض المناطق في محافظة بيت لحم

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- أعلنت شركة كهرباء محافظة القدس عن قطع التيار الكهربائي في الأيام والتواريخ والأوقات المبينة فيما يلي عن كل من المناطق التالية من محافظة بيت لحم :

الثلاثاء 3/10/2023

من الثامنة والنصف صباحا حتى الواحدة ظهرا:

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الأجزاء الغربية من مخيم الدهيشة وجميع المناشير الموجودة في منطقة الدهيشة والخضر (المناشير المحيطة بمحطة الكهرباء الرئيسية قرب جراد).

من الثامنة والنصف صباحا حتى الثالثة عصرا:

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أجزاء من بيت فجار وتشمل منطقة السماقة والمناشير في منطقة السماقة.

الأربعاء 4/10/2023 من الثامنة والنصف صباحا حتى الثالثة عصرا:

أجزاء من منطقة الكركفة وتشمل منطقة الإسكان الفلسطيني , منطقة مؤسسة أريج , مدرسة الجمعية الإبراهيمة،

مدرسة الإخاء.

وأوضحت الشركة أن هذا الاجراء الناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويلات والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.







