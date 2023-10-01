إعــلان عن قطع التيـار الكهربـائي عن بعض المناطق في محافظة بيت لحم

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم/PNN- أعلنت شركة كهرباء محافظة القدس عن قطع التيار الكهربائي في الأيام والتواريخ والأوقات المبينة فيما يلي عن كل من المناطق التالية من محافظة بيت لحم :
الثلاثاء 3/10/2023
من الثامنة والنصف صباحا حتى الواحدة ظهرا:
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الأجزاء الغربية من مخيم الدهيشة وجميع المناشير الموجودة في منطقة الدهيشة والخضر (المناشير المحيطة بمحطة الكهرباء الرئيسية قرب جراد).
من الثامنة والنصف صباحا حتى الثالثة عصرا:
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أجزاء من بيت فجار وتشمل منطقة السماقة والمناشير في منطقة السماقة.
الأربعاء 4/10/2023 من الثامنة والنصف صباحا حتى الثالثة عصرا:
أجزاء من منطقة الكركفة وتشمل منطقة الإسكان الفلسطيني , منطقة مؤسسة أريج , مدرسة الجمعية الإبراهيمة،
مدرسة الإخاء.
وأوضحت الشركة أن هذا الاجراء الناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويلات والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.
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