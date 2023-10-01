المناطق الحرة: 50% من استثمارات حرة الزرقاء عربية

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قال رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية محمد البستنجي، إن الاستثمارات العربية تشكل 50% من إجمالي الاستثمارات القائمة بالمنطقة معظمها يتركز بقطاع السيارات.

وأضاف البستنجي، أن في المنطقة الحرة بالزرقاء أكثر من 2800 عقد استثماري، ويبلغ حجم النشاط التجاري ما يقارب 3 مليارات دينار، تمثل المركبات الجزء الأكبر من هذه التجارة.

وأشار إلى أن الغالبية العظمى من الأيدي العاملة بالمنطقة هي عمالة محلية، لافتا إلى دور المنطقة كمركز رئيس للتجارة والاستثمار وأهميتها في دعم الاقتصاد الوطني.

وأشاد البستنجي بجهود المجموعة الأردنية للمناطق الحرة لدورها في تسهيل الإجراءات ودعم البنية التحتية بالمنطقة الحرة بالزرقاء.

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