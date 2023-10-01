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- Amman Net)
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يطرأ انخفاض على درجات الحرارة؛ وتسود أجواء خريفية معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت × أدخل بعض الكلمات المفتاحية. المناطق الحرة: 50% من استثمارات حرة الزرقاء عربية 10/01/2023 - 14:51 عمان ن
قال رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية محمد البستنجي، إن الاستثمارات العربية تشكل 50% من إجمالي الاستثمارات القائمة بالمنطقة معظمها يتركز بقطاع السيارات.
وأضاف البستنجي، أن في المنطقة الحرة بالزرقاء أكثر من 2800 عقد استثماري، ويبلغ حجم النشاط التجاري ما يقارب 3 مليارات دينار، تمثل المركبات الجزء الأكبر من هذه التجارة.
وأشار إلى أن الغالبية العظمى من الأيدي العاملة بالمنطقة هي عمالة محلية، لافتا إلى دور المنطقة كمركز رئيس للتجارة والاستثمار وأهميتها في دعم الاقتصاد الوطني.
وأشاد البستنجي بجهود المجموعة الأردنية للمناطق الحرة لدورها في تسهيل الإجراءات ودعم البنية التحتية بالمنطقة الحرة بالزرقاء.
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