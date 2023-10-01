Sunday, 01 October 2023 05:47 GMT

المناطق الحرة: 50% من استثمارات حرة الزرقاء عربية

10/1/2023 9:13:58 AM
(MENAFN- Amman Net)
  • وحدة تنسيق القبول الموحد تعلن بدء تقديم طلبات إساءة الاختيار والانتقال من تخصص إلى آخر والذي ينتهي الأربعاء المقبل.
  • حماية المستهلك تطالب وزارتي الصناعة والتجارة والتموين ووزارة الزراعة التصدي للممارسات الاحتكارية التي يمارسها بعض تجار الخضار والفواكه والتي أدت الى ارتفاع الأسعار
  • وزارة الاستثمار، تعلن عن إطلاق 9 فرص استثمارية جديدة عبر المنصة الإلكترونية invest.jo
  • بدء تطبيق قرار إخضاع السيارات الجديدة بكافة أنواعها بكفالة إلزامية عند بيعها من قبل التجار وأصحاب المعارض من غير الوكلاء.
  • المركز الوطني للأمن السيبراني يطلق اليوم منصة "SAFE ONLINE" الخاصة بالتوعية بمجال الأمن السيبراني.
  • وحدات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، تقتحم اليون قسم (5) في سجن "ريمون"، وتنقل جميع الأسرى القابعين فيه إلى سجن "نفحة".
  • يطرأ انخفاض على درجات الحرارة؛ وتسود أجواء خريفية معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت × أدخل بعض الكلمات المفتاحية. المناطق الحرة: 50% من استثمارات حرة الزرقاء عربية 10/01/2023 - 14:51 عمان ن

    قال رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية محمد البستنجي، إن الاستثمارات العربية تشكل 50% من إجمالي الاستثمارات القائمة بالمنطقة معظمها يتركز بقطاع السيارات.

    وأضاف البستنجي، أن في المنطقة الحرة بالزرقاء أكثر من 2800 عقد استثماري، ويبلغ حجم النشاط التجاري ما يقارب 3 مليارات دينار، تمثل المركبات الجزء الأكبر من هذه التجارة.

    وأشار إلى أن الغالبية العظمى من الأيدي العاملة بالمنطقة هي عمالة محلية، لافتا إلى دور المنطقة كمركز رئيس للتجارة والاستثمار وأهميتها في دعم الاقتصاد الوطني.

    وأشاد البستنجي بجهود المجموعة الأردنية للمناطق الحرة لدورها في تسهيل الإجراءات ودعم البنية التحتية بالمنطقة الحرة بالزرقاء.

    أخبار أضف تعليقكRadio Al-Balad

    MENAFN01102023000209011053ID1107171430


    •

    إخلاء المسؤولية القانونية:
    تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

    Tags

    Label

    Comments

    No comment

    Category

    Date

    النشرة الإخبارية



    آخر الأخبار

    البحث