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ميسي يواصل الغياب عن إنتر ميامي

10/1/2023 9:13:34 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - لم يشارك الأرجنتيني ليونيل ميسي في مباراة فريقه إنتر ميامي أمام نيويورك سيتي في الدوري الأمريكي لكرة القدم، لتكون المواجهة الثالثة التي يغيب عنها بسبب الإصابة.
كان ميسي، قد طالب بالتغيير خلال مباراة تورونتو يوم 20 سبتمبر/أيلول الماضي، ولم يلعب ديربي فلوريدا أمام أورلاندو سيتي الأحد 24 سبتمبر/أيلول.
وفقده الفريق أيضًا في نهائي كأس الولايات المتحدة المفتوحة الذي خسره إنتر ميامي يوم الأربعاء الماضي أمام هيوستن دينامو (1-2).
وحالت الآلام العضلية التي يعاني منها ميسي دون أن يشارك في مواجهة نيويورك سيتي السبت، التي انتهت بالتعادل (1-1).
واستمر غياب الإسباني جوردي ألبا الذي يعاني من إصابة عضلية تعرض لها في مباراة تورونتو أيضا.
وبتعادل إنتر ميامي أمام نيويورك سيتي تعقد وضع الفريق في الصراع على التأهل للأدوار الإقصائية حيث يحتل المركز الـ13 في القسم الشرقي بـ33 نقطة بعد خوضه 30 مباراة ليبتعد بـ4 نقاط عن مونتريال صاحب المركز التاسع، آخر المراكز التي تؤهل للمراحل الإقصائية، الذي خاض 31 مباراة.

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