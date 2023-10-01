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آرسنال يعمق جراح بورنموث برباعية

10/1/2023 9:13:34 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حافظ آرسنال على بدايته الخالية من الخسارة للموسم بفوزه 4-0 على بورنموث المتعثر في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بفضل كاي هافرتس، الذي افتتح رصيده من الأهداف مع الفريق اللندني.
جاء الهدف الأول عندما لعب غابرييل جيسوس ضربة رأس من زاوية صعبة لتصطدم بإطار المرمى وترتد إلى بوكايو ساكا الذي انقض عليها ليسكنها الشباك بضربة رأس.
واحتسب الحكم ركلتي جزاء لصالح آرسنال سجلهما مارتن أوديغارد وهافرتس كاي الذي أحرز أول أهدافه مع "الغانرز".
واختتم وبن وايت التسجيل بضربة رأس من كرة ثابتة في الوقت المحتسب بدل الضائع، ليتقدم آرسنال إلى المركز الثاني، بينما يتراجع بورنموث، الذي لم يحقق أي انتصار، إلى منطقة الهبوط بثلاث نقاط من سبع مباريات.

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