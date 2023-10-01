آرسنال يعمق جراح بورنموث برباعية

(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - حافظ آرسنال على بدايته الخالية من الخسارة للموسم بفوزه 4-0 على بورنموث المتعثر في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بفضل كاي هافرتس، الذي افتتح رصيده من الأهداف مع الفريق اللندني.
جاء الهدف الأول عندما لعب غابرييل جيسوس ضربة رأس من زاوية صعبة لتصطدم بإطار المرمى وترتد إلى بوكايو ساكا الذي انقض عليها ليسكنها الشباك بضربة رأس.
واحتسب الحكم ركلتي جزاء لصالح آرسنال سجلهما مارتن أوديغارد وهافرتس كاي الذي أحرز أول أهدافه مع "الغانرز".
واختتم وبن وايت التسجيل بضربة رأس من كرة ثابتة في الوقت المحتسب بدل الضائع، ليتقدم آرسنال إلى المركز الثاني، بينما يتراجع بورنموث، الذي لم يحقق أي انتصار، إلى منطقة الهبوط بثلاث نقاط من سبع مباريات.
ملاعب
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
MENAFN01102023000208011052ID1107171428
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.