الرائد جودت أبو الفول.. مبارك المولود الجديد أمير

الرائد جودت أبو الفول.. مبارك المولود الجديد أمير
التاريخ
10/1/2023 9:13:34 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - يتقدم الأهل والأقارب والأصدقاء من الرائد جودت أبو الفول وزوجته، بأسمى آيات التهنئة والتبريك، مع قدوم المولود الجديد "أمير".
ألف مبارك قدوم "أمير"، جعله الله من البارين والصالحين.
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