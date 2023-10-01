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الرائد جودت أبو الفول.. مبارك المولود الجديد أمير

10/1/2023 9:13:34 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - يتقدم الأهل والأقارب والأصدقاء من الرائد جودت أبو الفول وزوجته، بأسمى آيات التهنئة والتبريك، مع قدوم المولود الجديد "أمير".

ألف مبارك قدوم "أمير"، جعله الله من البارين والصالحين.

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