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سيارة تقتحم مركز شرطة أميركي وسط صدمة الضباط - فيديو

10/1/2023 9:13:34 AM

(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اقتحم سائق أميركي بسيارته مركز شرطة حتى وصل إلى مكاتب المركز، وفق مقطع فيديو مثير تداولته وسائل إعلام يوم السبت.

المقطع الذي وثقته كاميرا مراقبة داخل أحد مكاتب الشرطة في ولاية نيوجيرسي، يظهر كيف اهتز المكان من شدة الاصطدام، بينما خرج السائق بسرعة رافعا يديه إلى أعلى، وسط ذهول ضابطين كانا في مكتب آخر، وخرجا عندما سمعا صوت الاصطدام.


لبنان 24

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