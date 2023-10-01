سيارة تقتحم مركز شرطة أميركي وسط صدمة الضباط - فيديو

(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - اقتحم سائق أميركي بسيارته مركز شرطة حتى وصل إلى مكاتب المركز، وفق مقطع فيديو مثير تداولته وسائل إعلام يوم السبت.
المقطع الذي وثقته كاميرا مراقبة داخل أحد مكاتب الشرطة في ولاية نيوجيرسي، يظهر كيف اهتز المكان من شدة الاصطدام، بينما خرج السائق بسرعة رافعا يديه إلى أعلى، وسط ذهول ضابطين كانا في مكتب آخر، وخرجا عندما سمعا صوت الاصطدام.
لبنان 24
MENAFN01102023000208011052ID1107171426
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.