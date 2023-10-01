هام للمسافرين.. أخطاء لا بدّ من تجنبها أثناء السفر بالقطار

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يستقل الكثير من محبي السفر القطار أثناء اختيار وجهة سياحية قريبة من حيث المسافة، إلا أنه عند اعتماد هذه الوسيلة للسفر والتنقل يرتكب المسافرين بعض الأخطاء التي قد تجعل الرحلة مليئة بالصعاب. ومن أبرز هذه المشكلات:



عدم حجز التذاكر مسبقًا

كلما قام المسافر بالحجز مبكرًا، زادت فرصه في الحصول على التذاكر بأقل تكلفة، خصوصًا إذا سافر خلال عطلة نهاية الأسبوع عندما يكون الطلب مرتفعًا للغاية. يمكن الحصول على أرخص التذاكر في منتصف الأسبوع أي الثلاثاء والأربعاء.

الوصول متأخرًا

إن السفر على متن القطار لا يشبه تمامًا الركض إلى مترو الأنفاق في اللحظة الأخيرة، على الرغم من أن المسافر ليس مضطرًا للوصول مبكرًا كما يفعل في رحلة الطيران، إلا أنه من الممكن الوصول مبكرًا كي يضمن المساعدة في وضع الأمتعة والجلوس بطريقة مريحة وغير ذلك من الوسائل التي تجعل الرحلة في القطار أكثر راحة.

الإفراط في التعبئة

إحدى مزايا السفر بالقطار هي القدرة على الاحتفاظ بالمتعلقات الشخصية مع المسافر في جميع الأوقات، ولكن لا يزال من الضروري حزم الأمتعة بذكاء من حيث عدم التعبئة بطريقة مبالغ بها.



الجلوس في المقعد الخطأ

تختلف تخصيصات المقاعد بشكل كبير بين أنظمة القطارات، لذلك من الضروري فهم تفاصيل المقعد بشكل عام والجلوس في المكان الصحيح للمسافر منعًا لحدوث أي خطأ خلال الرحلة.



الإغفال عن إحضار الوجبات الخفيفة

اعتمادًا على نوع الرحلة، يمكن أن تتراوح خيارات تناول الطعام. يجب في رحلة القطار إحضار الوجبات الخفيفة ليتناولها المسافر طوال مدة الرحلة.

سيدتي

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة