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سان جيرمان يقع في فخ كليرمون فوت

10/1/2023 9:13:34 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - انتزع فريق كليرمون فوت نقطة ثمينة من ضيفه باريس سان جيرمان، بعدما تعادلا سلبياً خلال المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة السابعة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.
وفشل فريقا كليرمون فوت وسان جيرمان في استغلال كافة الفرص التي أتيحت لهما أمام المرمى، ليحصل كل منهما على نقطة.
ورفع كليرمون فوت رصيده إلى نقطتين في المركز السابع عشر قبل الأخير، فيما رفع سان جيرمان رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثاني.
وواصل سان جيرمان نتائجه المتذبذبة في الدوري هذا الموسم، حيث حقق الفريق ثلاثة انتصارات وثلاثة تعادلات في الدوري هذا الموسم، فيما تلقى الهزيمة في مباراة واحدة.
في المقابل، كان هذا التعادل هو الثاني لكليرمون فوت في الدوري هذا الموسم، علماً بأنه لم يحقق أي انتصار حتى الآن، حيث سبق له الخسارة في خمس مباريات.

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