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ليفركوزن يتربع على قمة البوندسليغا

10/1/2023 9:13:33 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - فاز باير ليفركوزن 3-0 على مضيفه ماينتس، ليحقق أفضل بداية له على الإطلاق في الدوري الألماني لكرة القدم باعتلاء الصدارة.
وحافظ فريق المدرب تشابي ألونسو على سجله الخالي من الهزيمة، إذ حقق فوزه الخامس في ست مباريات ليرفع رصيده إلى 16 نقطة.
ويتأخر شتوتغارت بنقطة واحدة عن المتصدر بعد تغلبه 2-0 على مضيفه كولن.
وهز سيب فان دن بيرغ مدافع ماينتس شباكه بالخطأ ليمنح ليفركوزن التقدم في الدقيقة 18.
وأضاف أليخاندرو غريمالدو الهدف الثاني من ركلة حرة في الدقيقة 59.
وبعد ذلك بست دقائق واصل ليفركوزن ضغطه واختتم يوناس هوفمان لاعب ألمانيا الأهداف ليبقى ماينتس في المركز الأخير بنقطة واحدة.

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