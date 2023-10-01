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برلمانية الأردن اندونيسيا تبحث والسفير سارونو تعزيز التعاون الثنائي

10/1/2023 9:13:33 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - عقدت جمعية الصداقة البرلمانية الأردنية الاندونيسية، بدار مجلس النواب، اليوم الأحد، لقاءً مع السفير الاندونيسي لدى عمان، آدي بادومو سارونو، تناول أوجه التعاون المشترك بين البلدين، وسبل تعزيزها.
وقال رئيس الجمعية، النائب الدكتور محمد العكور، إن العلاقات الأردنية الاندونيسية "مميزة وقوية"، وأرسى دعائمها قيادتا البلدين، مؤكدًا ضرورة تطويرها وتعزيزها في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والسياحية والزراعية، وكذلك البرلمانية.
وأضاف أن الأردن يتمتع بموقع جغرافي مُميز، بالإضافة إلى الأمن والأمان اللذين يمتاز بهما، الأمر الذي يُشجع على الاستثمار في أكثر من مجال، خصوصًا في قطاعي البوتاس والفوسفات، مُتطلعًا لتشكيل لجان مُشتركة بين البلدين، بُغية تعزيز التبادل الاقتصادي بينهما، وإمكانية عقد اتفاقية تجارة خاصة.
وأكد العكور أن الأردن يتميز بتعليم عال مُتقدم، على كثير من دول المنطقة، داعُا اندونيسيا إلى دعم مواقف الأردن المختلفة تجاه القضية الفلسطينية، وكذلك الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف.
من جهتهم، قال النائبان: سالم العمري، عودة النوايشة، إن الأردن يهتم في الجانب السياحي ويسعى لاستقطاب السياح من اندونيسيا.
وأشارا إلى أننا نتطلع لزيادة أعداد السياح الاندونيسيين إلى الأردن، داعيان في الوقت نفسه، المجتمع الدولي إلى ضرورة تحمل مسؤولياته تجاه اللاجئين، الذين يستضيفهم الأردن، نظرًا لما سببته موجات اللجوء المختلفة من ضغط على موارده وبناه التحتية.
بدوره، أكد سارونو أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بمختلف المجالات، مُشيرًا إلى مذكرات تفاهم بين البلدين بهذا الشأن
وقال إن علاقة الأردن مع اندونيسيا "مهمة"، لما يتمتع به الأردن من استقرار سياسي، مثمنًا دور الأردن في المنطقة، لإرساء السلام والأمن.
وأوضح سارونو أن هناك تعاونًا اقتصاديًا وثيقًا بين البلدين، وهو في تزايد عام بعد عام، لافتًا إلى أن بلاده تستورد من المملكة زيت الزيتون وتمر المجهول.
وفي المجال التعليمي، قال سارونو إن نسبة الطلبة الإندونيسيين الدارسين في المعاهد والجامعات الأردنية، "هي في تزايد"، مُضيفًا أن الأردن وجهة مُحببة ومرغوبة لمن يريدون تعلم اللغة العربية والشريعة الإسلامية.

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