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قرار حكومي يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم

10/1/2023 9:13:28 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون الإحصاءات العامَّة لسنة 2023م .
ونشر ديوان التشريع والرأي، اليوم الأحد، قانون الإحصاءات العامة لسنة 2023، حيث سيعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
















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