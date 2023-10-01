قرار حكومي يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم
التاريخ
10/1/2023 9:13:28 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون الإحصاءات العامَّة لسنة 2023م .
ونشر ديوان التشريع والرأي، اليوم الأحد، قانون الإحصاءات العامة لسنة 2023، حيث سيعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
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