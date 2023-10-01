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مارتينو: لن نخاطر بشأن ميسي

10/1/2023 9:13:28 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد جيراردو "تاتا" مارتينو مدرب إنتر ميامي أنهم لن يخاطروا بعودة ليو ميسي، الذي غاب عن آخر 3 مباريات للفريق الأمريكي.
وقال المدرب في مؤتمر صحفي مساء السبت (ت.م.): "لن نخاطر بأي شكل من الأشكال" في حالة ميسي، الذي يعاني من إصابة عضلية.
وتعادل إنتر ميامي 1-1 على أرضه أمام نيويورك سيتي، مما يزيد من تعقيد إمكانية تأهل الفريق للأدوار الإقصائية بالدوري الأمريكي.
وتابع مارتينو: "عندما نفسر أن الخطر لا يزال كامنا، فإن اللاعب (ميسي) تم استبعاده من المباراة. لكن لا يمكنني القول اليوم ما إذا كان سيتسبعد من مباراة شيكاغو فاير"، المقررة الأربعاء المقبل.
وأصر المدرب الأرجنتيني على أنهم سيواصلون تقييم حالة ميسي "مباراة تلو الأخرى".
ونفى استبعاده لبقية الموسم التمهيدي، وأشار إلى أن حالة "البرغوث" تتحسن بشكل مستمر، وأنه تدرب أول أمس الجمعة "بشكل أفضل" رغم أنه يواصل العمل على هامش المران الجماعي.
وأضاف: "إنني مهتم أكثر بأن يكون ليو في حالة جيدة وأن يكون جوردي ألبا (المصاب أيضا) في صحة جيدة (...). لكن لسوء الحظ لا يمكننا الاعتماد عليهما في الجزء الأكثر أهمية من الموسم".
وفي ظل تبقي 4 مباريات فقط في المرحلة التمهيدية من البطولة، يحتل إنتر ميامي المركز 13 في المنطقة الشرقية برصيد 33 نقطة بعدما خاض 30 مباراة، مبتعدا بـ4 نقاط عن مونتريال صاحب المركز التاسع، آخر المراكز التي تؤهل للمراحل الإقصائية، الذي خاض 31 مباراة.
وشدد المدرب على أن فريقه وصل إلى المرحلة الأخيرة من الموسم بالقليل جدا من القوة والأفراد بسبب "جنون" المباريات التي كان عليهم خوضها في الشهرين الماضيين، الأمر الذي جعلهم يعانون من "إرهاق بدني وذهني" كبير.
وأشاد بلاعبيه الذين لم يستسلموا حتى نهاية اللقاء وتمكنوا من إدراك التعادل، في حين أبدى قلقه بشأن الإكوادوري ليوناردو كامبانا الذي غادر الملعب الليلة الماضية بسبب آلام بدنية.
ومع ذلك، يفكر مارتينو بالفعل في مواجهة شيكاغو فاير محتل المركز 11 برصيد 37 نقطة في 31 مباراة، التي في رأيه ستكون "حاسمة تماما" في الصراع على الأدوار الإقصائية.

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