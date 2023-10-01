ميلان يحسم موقعة لاتسيو بثنائية

(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - أنهى إي سي ميلان قمة الجولة السابعة من الدوري الإيطالي لصالحه بثنائية، عندما استضاف لاتسيو على إستاد سان سيرو.
وأنهى الفريقان معاً الشوط الأول بالتعادل السلبي.
وتقدم ميلان عن طريق كريستيان بوليسيتش في الدقيقة 60، قبل أن يضيف نوا أوكافور الهدف الثاني في الدقيقة 88.
ورفع رفاق أولفييه جيرو رصيدهم إلى 18 نقطة بينما توقف رصيد لاتسيو عند النقطة 7 في المركز 14.
ملاعب
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