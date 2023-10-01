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ميلان يحسم موقعة لاتسيو بثنائية

10/1/2023 9:13:28 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أنهى إي سي ميلان قمة الجولة السابعة من الدوري الإيطالي لصالحه بثنائية، عندما استضاف لاتسيو على إستاد سان سيرو.
وأنهى الفريقان معاً الشوط الأول بالتعادل السلبي.
وتقدم ميلان عن طريق كريستيان بوليسيتش في الدقيقة 60، قبل أن يضيف نوا أوكافور الهدف الثاني في الدقيقة 88.
ورفع رفاق أولفييه جيرو رصيدهم إلى 18 نقطة بينما توقف رصيد لاتسيو عند النقطة 7 في المركز 14.

ملاعب

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