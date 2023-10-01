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الزمالك يتأهل إلى دور المجموعات من الكونفدرالية الأفريقية

10/1/2023 9:13:27 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نجح فريق الزمالك المصري في التأهل إلى دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، عقب فوزه على أرتا سولار برباعية مقابل هدف، في إياب دور الـ32 للبطولة.
على إستاد القاهرة وبحضور عشاق الزمالك، تقدم وارساما حسن بالهدف الأول لأرتا سولار في الدقيقة 15.
قبل أن ينتفض الزمالك ويسجل يوسف أوباما هدف التعادل في الدقيقة 50، وأحرز القائد "شيكابالا" الهدف الثاني في الدقيقة 53.
وأضاف أحمد سيد "زيزو" هدف الزمالك الثالث في شباك أرتا سولار بالدقيقة 74.
قبل أن ينهي حمزة المثلوثي مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة 89.
وكانت نتيجة الذهاب شهدت فوز أرتا سولار بهدفين نظيفين، لتنتهي المباراة بفوز الزمالك (4-3) والتأهل إلى دور مجموعات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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