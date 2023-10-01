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مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

10/1/2023 9:13:26 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تقام اليوم الأحد 1-10-2023 العديد من المباريات في مختلف المسابقات، على رأسها مباراة يوفنتوس وأتالانتا في الجولة السابعة من الدوري الإيطالي، ولقاء نانت المحترف ضمن صفوفه النجم المصري مصطفي محمد مع رين في الدوري الفرنسي.
مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

سيمبا التنزاني × باور ديناموز الزامبي - 4 مساءًا – beIN Sports
أسيك ميموزا الإيفواري × الأهلي بنغازي الليبي - 7 مساءًا - beIN Sports
نواذيبو الموريتاني × ريال باماكو المالي - 8 مساءًا - beIN Sports
الهلال السوداني × بريميرو دي اوجوستو الأنجولي - 9 مساءًا - beIN Sports
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

نوتنجهام فورست × برينتفورد - 4 مساءًا - beIN Sports

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

ألميريا × غرناطة - 3 مساءًا - beIN Sport
ديبورتيفو ألافيس × أوساسونا - 5:15 مساءًا - beIN Sports
ريال بيتيس × فالنسيا - 7:30 مساءًا - beIN Sports
أتلتيكو مدريد × قاديش - 10 مساءًا - beIN Sports
مواعيد مباريات الدوري الايطالي والقنوات الناقلة

بولونيا × إمبولي ـ 3:30 مساءًا ـ AD SPORTS
أودينيزي × جنوى ـ 4:00 مساءًا ـ AD SPORTS
أتالانتا × يوفنتوس ـ 7:00 مساءًا ـ AD SPORTS
روما × فروسينوني - 21:45 مساءًا ـ AD SPORTS
مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة

دارمشتات X فيردر بريمن ــ 16:30 مساءًا - beIN Sports HD
فرايبورج X أوجسبورج ــ 18:30 مساءًا ــ beIN Sports HD
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

ستاد ريمس × ليون ـ 14:00 مساءًا ـ beIN Sports
تولوز × ميتز ــ 16:00 مساءًا - beIN Sports
نيس × ستاد ريمس ــ 16:00 مساءًا - beIN Sports
لوهافر × ليل ــ 16:00 مساءًا - beIN Sports
لوريان × مونبيليه ــ 18:05 مساءًا - beIN Sports
رين × نانت 21:45 مساءًا ـ beIN Sports

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