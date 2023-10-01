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ورشة في عجلون عن تعزيز المشاركة الاقتصادية والسياسية

10/1/2023 9:13:26 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نظمت جمعية النساء العربيات اليوم السبت، في قاعة محطة معرفة راجب بمحافظة عجلون ورشة عمل عن تعزيز المشاركة الاقتصادية و السياسية في الأردن بالتعاون مع جمعية نساء من أجل العطاء.
وقال مدير التمكين الاقتصادي والبيئي في جمعية النساء العربيات صهيب خمايسة، إن الورشة تأتي ضمن أنشطة مشروع تعزيز المشاركة الاقتصادية والسياسية للنساء بالأردن الممول من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي Federal Ministry of Economic Cooperation and Development (GIZ).

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