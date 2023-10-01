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إقلاع الطائرة الكويتية العاشرة لمساعدة متضرري الإعصار في ليبيا

10/1/2023 7:17:22 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أقلعت طائرة تابعة للقوة الجوية الكويتية من قاعدة عبدالله المبارك الجوية إلى ليبيا اليوم الأحد، تعد العاشرة من الجسر الجوي لمساعدة منكوبي إعصار دانيال في ليبيا وعلى متنها 20 طنا من المواد الإغاثية المتنوعة والطبية وسيارة إسعاف.

وقال مدير إدارة الطوارئ والكوارث في جمعية الهلال الأحمر الكويتي يوسف المعراج لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) قببل إقلاع الطائرة إن الكويت ستواصل الرحلات الإغاثية إلى ليبيا ضمن الجسر الجوي الإنساني الذي تم تدشينه بناء على توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد.

وأشار المعراج إلى أن الكويت من الدول السباقة في تقديم الدعم الإنساني للجميع انطلاقا دورها الإنساني والإغاثي مؤكدا أن الكويت تعمل على تكثيف جهودها لتخفيف حدة الأوضاع الصعبة التي تعيشيها ليبيا بعد إعصار (دانيال) الذي خلف آلاف القتلى والمفقوين وتسبب بدمار كبير لعدد من المناطق.

وذكر أن الكويت كانت على قدر الحدث وعظم المسؤولية ولم تتوان في تلبية الواجب الإنساني مشيرا إلى ان الطائرات الإغاثية يرافقها متطوعون لتسليم المساعدات الإنسانية للهلال الأحمر الليبي.

وأعرب عن أمله أن تسهم تلك المساعدات في التخفيف من معاناة الشعب الليبي، مؤكدا ان الهلال الأحمر الكويتي سيكثف جهوده في تقديم المساعدة والعون للمتضررين هناك بالتعاون والتنسيق مع الهلال الاحمر الليبي .

وأعرب المعراج عن شكره لوزارات الصحة والخارجية والدفاع الكويتية وحرصها على التواصل الدائم وتوفير كافة احتياجات الشعب الليبي وتسهيلهم لعمليات نقل المساعدات.

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