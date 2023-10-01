السكنية توزع بطاقات الاحتياط لقرعة قسائم بجنوب مدينة سعد العبدالله غدا

أعلن المؤسسة العامة للرعاية السكنية، أنها ستقوم بتوزيع بطاقات الاحتياط لقرعة قسائم الحكومية بجنوب مدينة سعدالعبدالله الدفعة الثانية عشر من الضاحية N3 وذلك غدا الاثنين الموافق 2023/10/02 ابتداء من الساعة 9 صباحاً بمسرح المؤسسة وحتى نفاذ بطاقات الاحتياط.

وأضافت "السكنية"

أن أولوية التوزيع ستكون للمخصص لهم حتى تاريخ 2006/04/30 وما قبل.

ولفتت إلى ضرورة إحضار البطاقة المدنية الأصلية لصاحب العلاقة إضافة إلى قرار التخصيص، مشيرة الى انه في حال تعذر استلام صاحب العلاقة لبطاقة دخول القرعة الأساسية والاحتياط أو حضور القرعة بنفسه، بإمكانه عمل تفويض عن طريق إدارة خدمة المواطن بمقر المؤسسة أو الفروع الخارجية التابعة لها، أو توكيل خاص بوزارة العدل، مبين به نوع المعاملة ومحدد به المنطقة، علماً بأنه يوجد توكيل خاص بجميع معاملات المؤسسة مدرج على نظام وزارة العدل.



