مستوطنون يقتحمون قرية أرطاس جنوب بيت لحم

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- اقتحم مستوطنون، اليوم الأحد، قرية أرطاس، جنوب بيت لحم، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد رئيس مجلس قروي أرطاس لطفي أسعد، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا مناطق "جبل بكو"، و"العطن"، وخربة "واد الخوخ" القريبة من منطقة برك سليمان السياحية، ورفعوا أعلاما إسرائيلية على المكان.



يشار إلى أن المستوطنين صعدوا في الفترة الأخيرة هجمتهم الاستيطانية بحق المواطنين في أرطاس.

