مستوطنون يقتحمون قرية أرطاس جنوب بيت لحم

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم/PNN- اقتحم مستوطنون، اليوم الأحد، قرية أرطاس، جنوب بيت لحم، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وأفاد رئيس مجلس قروي أرطاس لطفي أسعد، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا مناطق "جبل بكو"، و"العطن"، وخربة "واد الخوخ" القريبة من منطقة برك سليمان السياحية، ورفعوا أعلاما إسرائيلية على المكان.
يشار إلى أن المستوطنين صعدوا في الفترة الأخيرة هجمتهم الاستيطانية بحق المواطنين في أرطاس.
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