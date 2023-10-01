البكري: 18 اقتحاما للأقصى ومنع رفع الأذان 60 وقتا في الإبراهيمي الشهر الماضي

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- قال وزير الأوقاف والشؤون الدينية حاتم البكري، إن المستوطنين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحموا المسجد الأقصى المبارك 18 مرة، بينما مُنع رفع الأذان 60 وقتا في الحرم الإبراهيمي خلال شهر أيلول الماضي.

وأوضح البكري في تقرير صادر عن وزارة الأوقاف، اليوم الأحد، أن الاقتحامات التي نفذها المستوطنون كانت تتم على فترتين صباحية ومسائية، ورافقها تأدية طقوس وجولات استفزازية.

وأشار إلى أن هذه الاقتحامات تأتي في وقت حرضت فيه ما تسمى بـ"منظمات الهيكل" المزعوم، المستوطنين لتنفيذ اقتحامات واسعة وجماعية للمسجد الأقصى خلال فترة الأعياد اليهودية.

وأدان وزير الأوقاف تدمير الاحتلال فجر اليوم، جزءا من محتويات مصلى باب الرحمة والاستيلاء على جزء آخر منه، معتبرا أنَّ هذا عدوان وتصعيد للحرب الدينية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني ومقدساته، مؤكدا أن المصلى هو جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى المبارك، وله نفس قدسيته وقيمته.

ولفت البكري إلى أن سلطات الاحتلال منعت رفع الأذان 60 وقتا في الحرم الإبراهيمي، إضافة إلى إغلاقه عدة أيام بحجة الأعياد اليهودية، مشددا على أن ما يقوم به الاحتلال هو اعتداء صارخ وسافر، وتعدٍ خطير على ممتلكات وقدسية الحرم.

كما اعتدى المستوطنون بحماية من جيش الاحتلال على أضرحة في زاوية الشرفا في البلدة القديمة بمدينة الخليل.