نتنياهو يعقد مداولات أمنية ويستبعد بن غفير عنها

MENAFN - Palestine News Network ) الداخل المحتل/PNN- عقد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، مداولات أمنية بمشاركة وزير الأمن، يولآف غالانت، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هيرتسي هليفي، وضباط في هيئة الأركان العامة ورئيس الشاباك، رونين بار، وآخرين.

وذكر موقع "واينت" الإلكتروني أن نتنياهو أقصى وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، عن هذه المداولات، لافتا إلى تكرار استبعاد نتنياهو لبن غفير عن مداولات أمنية، تحسبا من تسريب معلومات إلى وسائل الإعلام.

وتم إخفاء معلومات حول عمليات عسكرية للجيش الإسرائيلي عن بن غفير، العضو في المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية، تحسبا من الكشف عنها مسبقا، وعلى إثر اتهامه بطرح مقترحات شعبوية.

ونقل "واينت" عن مسؤول في مكتب نتنياهو قوله إن بن غفير يطرح مقترحات من شأنها توريط إسرائيل في العالم. "وهو يأتي إلى مداولات ويسعى طوال الوقت إلى تنفيذ اغتيالات (بحق فلسطينيين)، ومنع دخول عمال من غزة وفرض طوق غريب على قرى ومدن في الضفة الغربية".

وأضاف المسؤول نفسه أن بن غفير "لا يدرك أن بسياسة كهذه لن يتمكن رئيس الحكومة من زيارة أي مكان، وألا يحصل بالطبع على استقبال في أنحاء العالم".

وقال قيادي في حزب الليكود إن "الاجتماعات الأمنية التي يتواجد فيها إيتمار بن غفير تبدو كلعبة أولاد".