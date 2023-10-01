بعد غيابه للمباراة الثالثة على التوالي.. ميسي يثير قلق جماهير إنتر ميامي

MENAFN - Palestine News Network ) /PNN/ أثار الأرجنتيني ليونيل ميسي قلق جماهير فريقه إنتر ميامي، بعد غيابه أمام نيويورك سيتي في الدوري الأمريكي لكرة القدم، ما تعد ثالث مباراة يغيب عنها بسبب الإصابة.

وكان ميسي طالب بالتغيير خلال مباراة تورونتو يوم الـ20 من سبتمبر/أيلول الماضي، ولم يلعب ديربي فلوريدا أمام أورلاندو سيتي الأحد الـ24 من سبتمبر.

وفقده الفريق أيضًا في نهائي كأس الولايات المتحدة المفتوحة الذي خسره إنتر ميامي يوم الأربعاء الماضي أمام هيوستن دينامو 1-2.

وحالت الآلام العضلية التي يعاني منها ميسي دون أن يشارك في مواجهة نيويورك سيتي السبت، التي انتهت بالتعادل 1-1.

وبسؤال مدرب هيرونز جيراردو مارتينو "تاتا" متى سنراه بعد ذلك في الدوري الأمريكي؟ قال: " لم نخاطر معه في نهائي الكأس، لذلك هناك حاجة أقل للقيام بذلك الآن. قد يكون جاهزًا للعب ضد شيكاغو، وقد يكون على مقاعد البدلاء".

وأضاف: "إذا اعتقدنا أنه لا يزال هناك خطر ويجب استبعاده، فسيتم استبعاده. سيكون الأمر نفسه أمام إف سي سينسيناتي (يوم السبت الـ7 من أكتوبر). لقد عاد إلى التدريبات بعيدًا عن بقية المجموعة، لكنه يشعر بالتحسن".

واستمر غياب الإسباني جوردي ألبا الذي يعاني من إصابة عضلية تعرَّض لها في مباراة تورونتو أيضًا.

وبتعادل إنتر ميامي أمام نيويورك سيتي تعقَّد وضع الفريق في الصراع على التأهل للأدوار الإقصائية، إذ يحتل المركز الـ13 في القسم الشرقي بـ33 نقطة بعد خوضه 30 مباراة ليبتعد بـ4 نقاط عن مونتريال صاحب المركز التاسع، آخر المراكز التي تؤهل للمراحل الإقصائية، الذي خاض 31 مباراة.