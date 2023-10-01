هذا ما يفعله التدخين بالأم والطفل أثناء الحمل

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم/PNN- حذر علماء من تعرض المدخنات أثناء الحمل للولادة المبكرة بنسبة 2.6 مرة مقارنة بغير المدخنات.
كما أوصت هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية النساء الحوامل بعدم شرب أكثر من 200 مغ
من الكافيين يوميا، أي ما يعادل كوبين من القهوة أو الشاي سريع التحضير.
ويجب عليهن أيضا التوقف عن التدخين، لأن شرب كميات كبيرة من الكافيين والتدخين يرتبطان بزيادة خطر حدوث مضاعفات الحمل والولادة المبكرة وتقييد نمو الجنين.
وتوصلت دراسة إلى أن النساء اللائي يدخن أثناء الحمل كن أكثر عرضة للولادة المبكرة بثلاث مرات تقريبا مقارنة بغير المدخنات، أي أكثر من ضعف التقدير السابق، وأن الأطفال الذين يولدون لأمهات مدخنات هم أكثر عرضة بأربعة أضعاف لأن يكونوا أصغر حجما مقارنة بعمر الحمل، ما يعرضهم لخطر حدوث مضاعفات خطيرة، بما في ذلك صعوبات التنفس والالتهابات.
ووفق الدراسة
التي نُشرت في مجلة
International Journal of Epidemiology، فإنه عندما تنتقل سموم التدخين عبر مجرى الدم إلى الطفل، يعاني من صعوبة الحصول على الأكسجين، وعندما يحدث هذا فإنه يؤثر على نموه، ويرتبط بالولادة المبكرة بوزن منخفض.
MENAFN01102023000205011050ID1107171245
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.