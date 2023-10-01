هذا ما يفعله التدخين بالأم والطفل أثناء الحمل

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- حذر علماء من تعرض المدخنات أثناء الحمل للولادة المبكرة بنسبة 2.6 مرة مقارنة بغير المدخنات.

كما أوصت هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية النساء الحوامل بعدم شرب أكثر من 200 مغ

من الكافيين يوميا، أي ما يعادل كوبين من القهوة أو الشاي سريع التحضير.

ويجب عليهن أيضا التوقف عن التدخين، لأن شرب كميات كبيرة من الكافيين والتدخين يرتبطان بزيادة خطر حدوث مضاعفات الحمل والولادة المبكرة وتقييد نمو الجنين.

وتوصلت دراسة إلى أن النساء اللائي يدخن أثناء الحمل كن أكثر عرضة للولادة المبكرة بثلاث مرات تقريبا مقارنة بغير المدخنات، أي أكثر من ضعف التقدير السابق، وأن الأطفال الذين يولدون لأمهات مدخنات هم أكثر عرضة بأربعة أضعاف لأن يكونوا أصغر حجما مقارنة بعمر الحمل، ما يعرضهم لخطر حدوث مضاعفات خطيرة، بما في ذلك صعوبات التنفس والالتهابات.

ووفق الدراسة

التي نُشرت في مجلة

International Journal of Epidemiology، فإنه عندما تنتقل سموم التدخين عبر مجرى الدم إلى الطفل، يعاني من صعوبة الحصول على الأكسجين، وعندما يحدث هذا فإنه يؤثر على نموه، ويرتبط بالولادة المبكرة بوزن منخفض.