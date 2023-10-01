الداخلية العراقية تعلن نتائج التحقيق بمأساة عرس الحمدانية

MENAFN - Palestine News Network ) بغداد/PNN- قالت وزارة الداخلية العراقية إن سبب حريق "عرس الحمدانية" هو مصدر ناري لامس مواد سريعة الاشتعال في قاعة الاحتفال.

وقال رئيس اللجنة اللواء سعد فالح كسار الدليمي في مؤتمر صحفي إن "قاعة الأعراس هي موضوع البحث، وتبين أنها تتسع لـ500 شخص فقط، ومشيّدة على هيكل حديدي، وجدرانها من الإسمنت والبلوك مسقوفة بمادة الـ(السندويج بنل) مع مواد قابلة للاشتعال مزينة بالقش البلاستيكي المصنع، وهي أيضا مواد سريعة الاشتعال، وكذلك واجهة القاعة مغطاة بمادة سريعة الاشتعال".

وأضاف أن "اللجنة لاحظت غرفة تحتوي كميات كبيرة من القماش تستخدم لتزيين القاعة سريعة الاشتعال إضافة إلى كميات كبيرة من المواد الكحولية على الطاولات، وعدم وجود أبواب للطوارئ، بل توجد أبواب صغيرة تستخدم للخدمة.. كما تبين وجود أربعة أجهزة شعلات نارية، هي السبب الرئيسي لوقوع الحادث حيث ارتفعت النيران منها الى أربعة أمتار نحو سقف القاعة لتتسبب باندلاع الحريق".

وأضاف أن "سبب الحريق حصول مصدر ناري لامس مواد سريعة الاشتعال"، لافتا إلى أن صاحب القاعة يتحمل كامل المسؤولية".

كما أكد رئيس اللجنة مصرع 107 أشخاص، وإصابة 82 آخرين بجروح جراء الحريق"، مشيرا إلى أن "موضوع البحث تقصير صاحب القاعة، وقائم مقام الحمدانية، ومدير بلديتها، ومدير سياحتها، ومدير كهربائها، وكذلك ثبوت تقصير الدفاع المدني في متابعة الإجراءات الخاصة في عملية غلق القاعة لعدم اتباعها شروط السلامة".

بدوره، أكد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري أن "صاحب قاعة الهيثم قام بسحب جهاز التسجيل وهرب إلى أربيل"، وقال: "بعد القبض عليه تم استرجاع الديفي ار"، مضيفا أن "صاحب القاعة عمل، أيضا على إطفاء التيار الكهربائي ظنا منه بأن الحريق حصل نتيجة تماس كهربائي، وهو ما تسبب بعرقلة خروج الحاضرين".

كما أكد مستشار وزير الداخلية اللواء كاظم بوهان أن حادث الحريق كان عرضيا وليس مدبرا، وأن الألعاب النارية كانت السبب الرئيس للحريق.

المصدر: السومرية



