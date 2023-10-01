التحاق 10 آلاف متدرب بمعاهد التدريب المهني

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التحق أكثر من 10 آلاف متدرب ومتدربة في مختلف معاهد مؤسسة التدريب المهني للعام التدريبي 2023-2024، مع بداية الدوام الأحد.

وقال المدير العام للمؤسسة أحمد الغرايبة، الأحد، إن اكتمال طاقة المؤسسة الاستيعابية هذا العام يأتي تأكيدًا على دورها الحيوي في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.

وأضاف، أن مؤسسة التدريب المهني رائدة وحاضنة التدريب الأولى في هذا الوطن، وتسهم في تزويد سوق العمل الأردني بالكوادر المهنية والتقنية المؤهلة من خلال تدريب وتأهيل الخريجين وإعدادهم لدخول سوق العمل بثقة، كما تؤدي دورًا أساسيًا في تقليل معدلات البطالة بين الشباب الأردنيين.

وبين أن المؤسسة استطاعت توجيه الاهتمام نحو تعزيز التعليم المهني والتقني في المملكة من خلال إدخال برامج المسار المهني والتقني في مدارس التربية والتعليم ونشر ثقافة العمل التقني والمهني بين الشباب والشابات، وتقديم الدعم اللازم لهم للمساهمة في تقليل نسبة البطالة من خلال تأكيد ضرورة تحسين وتطوير التعليم المهني، وتوفير البنية التحتية والأجهزة الضرورية لتعزيز جودة التعليم المهني والتقني.

وتعمل المؤسسة من خلال شبكة تضم 35 معهداً موزعة عبر جميع مناطق المملكة تتسع لما يصل إلى 10 آلاف طالب وطالبة سنويًا، وتشمل 7 معاهد تتبع مشروع شراكة استراتيجية مع جامعة الحسين التقنية بهدف تحسين برامج التدريب المهني والتقني في المعاهد وتطويرها.

وفي تأكيد للجهود الحثيثة التي تبذلها المؤسسة، أكد الغرايبة أن نسبة الطلبة الملتحقين ببرامج التدريب المهني ارتفعت بنسبة 24% عن العام السابق، مشيرا إلى أن جميع الخدمات التي تقدمها المؤسسة مجانية ومتاحة لجميع الفئات العمرية.

وبين أن البرامج التدريبية التي تقدمها المؤسسة تشمل مجموعة متنوعة من التخصصات، بدءًا من المهارات السياحية والصناعات الدوائية ومراكز التميز وصولاً إلى صيانة السيارات الكهربائية والهجينة والمهارات الرقمية والأمن السيبراني.

من جانبه أكد الناطق الإعلامي للمؤسسة جميل القاضي أن "التدريب المهني" يعد من أهم المؤسسات التعليمية والتدريبية في المملكة ، ويتميز بالعديد من الجوانب التي تسهم في تطوير المجتمع ودعم الشباب والشابات في تحقيق طموحاتهم وأهدافهم المهنية، لافتا إلى أنه منذ تأسيسها عام 1976 وهي تعمل لتأهيل الشباب والشابات في الأردن وعملت على تطوير وتوسيع نطاق أنشطتها على مر السنوات وقد نجحت في تحقيق أهدافها بفضل الدعم الملكي السامي ومتابعة سمو ولي العهد المعظم و تفاني وإخلاص موظفيها والتعاون مع العديد من الجهات المحلية والدولية.

وأضاف القاضي، تقدم المؤسسة مجموعة واسعة من البرامج التعليمية والتدريبية في مختلف التخصصات المهنية والتقنية وهذه البرامج تغطي مجموعة متنوعة من المهارات والاختصاصات التي تلبي احتياجات سوق العمل المتنوعة، كما تعتمد المؤسسة على الشراكات الاستراتيجية مع جهات محلية ودولية ومؤسسات تعليمية أخرى، إلى جانب امتلاكها مرافق حديثة وبنية تحتية متطورة تشمل قاعات دراسية مجهزة تجهيزًا كاملاً وورش عمل متخصصة تسهم في تقديم تعليم وتدريب عالي الجودة.

وبين القاضي أنه يمكن رؤية تأثير المؤسسة على مستوى المجتمع من خلال توفير الفرص التعليمية والتدريبية للشباب والشابات وتحسين مستقبل الشباب وزيادة فرص العمل لهم، إلى جانب خدمات التوجيه المهني والذي يساعد الشباب والشابات على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن مساراتهم المهنية وتطوير مهاراتهم.

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