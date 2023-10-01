برلماني أوكراني: لا أمل لنا بالصمود بدون مساعدة مالية أمريكية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال عضو البرلمان الأوكراني أليكسي غونتشارينكو، إنه لا توجد أي فرصة تقريبا لدى بلاده للصمود والاستمرار في مواجهة روسيا دون دعم مالي من الولايات المتحدة.



وكتب غونتشارينكو على قناته في تيلغرام اليوم الأحد، : "الولايات المتحدة هي حليفنا الرئيسي. وبدون دعم الولايات المتحدة، ليس لدينا أي فرصة للبقاء والصمود. ما حدث بالأمس في الكونغرس ليس مجرد جرس إنذار بل نواقيس تقرع. نحن بحاجة إلى التغيير الاستراتيجي وبحاجة إلى العمل بشكل مختلف تماما".

في وقت سابق، وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن على قانون تمويل الحكومة حتى 17 نوفمبر المقبل، بعد أن وافق عليه الكونغرس لتجنب الإغلاق الحكومي.



ولا ينص القانون على تخصيص أموال لتغطية احتياجات أوكرانيا، رغم تأكيدات بايدن أن واشنطن "لا تستطيع تحت أي ظرف من الظروف" التوقف عن دعم كييف.



وأنقذ توصل الكونغرس ومجلس النواب لاتفاق على مشروع التمويل المؤقت للحكومة الأمريكية الولايات المتحدة من الشلل المالي اليوم الأحد.



وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.

RT