الامن العام : حملاتنا مستمرة بقوة وسنقطع الطريق على هؤلاء

(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ ادارة مكافحة المخدرات ،مستمرة وبقوة في عملياتها النوعية لملاحقة كافة أشكال التعامل بالمواد المخدرة على اراضي المملكة .
وأكّد الناطق الإعلامي أنّه خلال شهر أيلول ومن تاريخ 1/9/2023 ولغاية 30/9/2023 تم التعامل مع 585 قضية اتجار وترويج للمواد المخدرة ، أُلقي القبض خلالها على 1050 شخص ما بين تاجر ومروج ومنهم اشخاص مصنفون بالخطرين ، حيث تمت إحالتهم جميعاً للمدعي العام لدى محكمة أمن الدولة .
وأوضح الناطق الاعلامي انه تم ضبط خلال تلك القضايا (142 ) كغم من مادة الحشيش ومليون و (44) ألف حبة من حبوب الكبتاجون المخدرة و (6) آلاف حبة من الحبوب المخدرة و (12 كغم) من مادة الكريستال المخدرة و 2 كغم ونصف من مادة الماريجوانا المخدرة و (18 كيلو ) غرام من مادة الحشيش الصناعي المخدر و ( 800 غرام) من مادة بودرة الحشيش الصناعي المخدرة و (13) كغم و 250 غرام من مادة الكوكايين المخدرة ومجموعة من الأسلحة النارية.
وشدَّد الناطق الإعلامي على أنَّ عمليات مكافحة المخدرات والحملات الأمنية مستمرة في كافة مناطق المملكة ، بحزم ودون تهاون في ملاحقة وقطع الطريق على كل من يحاول التعامل بالمواد المخدرة من تعاطٍ وترويج واتجار ،وتسخر لذلك كل الامكانيات العملياتية واللوجستية .
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
MENAFN01102023000208011052ID1107171241
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.