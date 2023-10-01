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الامن العام : حملاتنا مستمرة بقوة وسنقطع الطريق على هؤلاء

10/1/2023 7:10:47 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ ادارة مكافحة المخدرات ،مستمرة وبقوة في عملياتها النوعية لملاحقة كافة أشكال التعامل بالمواد المخدرة على اراضي المملكة .
وأكّد الناطق الإعلامي أنّه خلال شهر أيلول ومن تاريخ 1/9/2023 ولغاية 30/9/2023 تم التعامل مع 585 قضية اتجار وترويج للمواد المخدرة ، أُلقي القبض خلالها على 1050 شخص ما بين تاجر ومروج ومنهم اشخاص مصنفون بالخطرين ، حيث تمت إحالتهم جميعاً للمدعي العام لدى محكمة أمن الدولة .
وأوضح الناطق الاعلامي انه تم ضبط خلال تلك القضايا (142 ) كغم من مادة الحشيش ومليون و (44) ألف حبة من حبوب الكبتاجون المخدرة و (6) آلاف حبة من الحبوب المخدرة و (12 كغم) من مادة الكريستال المخدرة و 2 كغم ونصف من مادة الماريجوانا المخدرة و (18 كيلو ) غرام من مادة الحشيش الصناعي المخدر و ( 800 غرام) من مادة بودرة الحشيش الصناعي المخدرة و (13) كغم و 250 غرام من مادة الكوكايين المخدرة ومجموعة من الأسلحة النارية.
وشدَّد الناطق الإعلامي على أنَّ عمليات مكافحة المخدرات والحملات الأمنية مستمرة في كافة مناطق المملكة ، بحزم ودون تهاون في ملاحقة وقطع الطريق على كل من يحاول التعامل بالمواد المخدرة من تعاطٍ وترويج واتجار ،وتسخر لذلك كل الامكانيات العملياتية واللوجستية .

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