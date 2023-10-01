العرموطي يسأل عن شغور رئاسة الوطني لمكافحة الأوبئة

(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - وجه النائب المحامي صالح العرموطي سؤالا نيابيا، حول الأسباب الحقيقية التي تم من أجلها إنهاء خدمات الأستاذة الدكتورة رائدة القطب من رئاسة المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية رغم تمتعها بالكفاءة والخبرة والباع الطويل في هذا المجال.
وطلب العرموطي بيان الأسباب التي تحول دون تعيين رئيس للمركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية، حيث أن المنصب لا يزال شاغرا لغاية الآن رغم الأهمية القصوى والحاجة إليه في ظل الجدل القائم حول موضوع المطاعيم حاليا.
وتاليا نص السؤال:
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