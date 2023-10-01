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العرموطي يسأل عن شغور رئاسة الوطني لمكافحة الأوبئة

10/1/2023 7:10:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وجه النائب المحامي صالح العرموطي سؤالا نيابيا، حول الأسباب الحقيقية التي تم من أجلها إنهاء خدمات الأستاذة الدكتورة رائدة القطب من رئاسة المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية رغم تمتعها بالكفاءة والخبرة والباع الطويل في هذا المجال.
وطلب العرموطي بيان الأسباب التي تحول دون تعيين رئيس للمركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية، حيث أن المنصب لا يزال شاغرا لغاية الآن رغم الأهمية القصوى والحاجة إليه في ظل الجدل القائم حول موضوع المطاعيم حاليا.
وتاليا نص السؤال:




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