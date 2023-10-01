بيان هام من تنظيم قطاع الطاقة حول تعرفة شحن السيارات الكهربائية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، إن تعديل عمولة شحن المركبات للشواحن السريعة، لا يتم على أساس شهري وإنما تحكمه المؤشرات والجدوى الاقتصادية لمقدمي هذه الخدمة وبما يشجع التوسع في بناء وتشغيل المحطات العامة، وزيادة عدد الشواحن السريعة لإدامة الخدمة للمركبات الكهربائية في كافة محافظات المملكة.



وأضافت الهيئة، في بيان صحفي، أنه فيما يتعلق بمحطات الشحن الخاصة التي تُركب في المنازل أو في المنشآت الخاصة والمرخصة من قبل الهيئة، فيتم تحديد التعرفة بشكل شهري ودون أي عمولة تضاف على التعرفة، على اعتبار أنها محطات شحن خاصة، يتحمل مالكها كامل تكاليف هذه المحطة.



وحول العمولة المعتمدة في هذه المحطات، قالت الهيئة إنها قررت في ضوء نتائج الدراسات الحثيثة التي أجرتها، اعتماد عمولة مقدم الخدمة (صاحب محطة الشحن العامة) بسقف مقداره 80 فلس/ك.و.س للشواحن السريعة في محطات الشحن العامة فقط، اعتباراً من بداية شهر تشرين الأول الحالي، بهدف تشجيع الراغبين في الاستثمار في محطات شحن المركبات الكهربائية واعتماد تقنية الشحن السريع.

ونوهت الهيئة إلى أنها أبقت على العمولة ذاتها المحددة للشواحن البطيئة في محطات الشحن العامة بمقدار 35 فلساً لكل كيلوواط ساعة، مع إمكانية استخدام أكثر من شاحن داخل المحطة الواحدة (سريع وبطئ).



وأشارت إلى أنها تعمل على أن يلمس المواطن خلال فترة قريبة جداً عدداً من التحولات الحقيقية على أرض الواقع فيما يخص التحولات التقنية الحديثة وبما يسهم في تحقيق الاستدامة وتخفيض تكلفة الطاقة على الاقتصاد الأردني التي ما زالت تشكل تحديا رئيسيا يواجه القطاعين العام والخاص.



وأوضحت بأن الهيئة اتخذت خطوات عديدة لمعالجة التحديات إذ لا يزال التوجه نحو التنقل الأخضر للطاقة ضعيفاً، ومن بين الخطوات الهامة التي اتخذتها الهيئة تحديد عمولة محفزة للتوسع في زيادة عدد محطات الشحن وبخاصة السريعة منها.

