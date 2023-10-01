الزراعة تكشف أسباب ارتفاع أسعار الجزر والبطاطا محليا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشفت وزارة الزراعة أسباب ارتفاع أسعار الجزر والبطاطا في الأسواق المحلية.

وقالت الوزارة، اليوم الأحد، إن الارتفاع الطفيف في أسعار الجزر والبطاطا يعود إلى انتهاء الموسم الماضي وبداية الموسم الزراعي جديد، حيث يتوقع خلال الأسابيع القادمة بدء حصاد ما يصل إلى ٨ آلاف طن من الجزر في منطقة الرمثا وهذا يزيد عن الاحتياج المحلي.

وأضافت أن حاجة السوق اليومية تصل إلى ٤٠ طن من الجزر وكانت منتظمة خلال الأسابيع الماضية قبل أن تنخفض إلى ٣٠ طن وستعود إلى الانتظام خلال الأيام المقبلة.



وفي ما يخص كميات البطاطا أشارت الوزارة إلى أن حاجة السوق اليومية هي ٤٠٠ طن وقد بلغ متوسط التزويد خلال شهر أيلول الماضي ٣٦٥ طن يوميا.

وبيّنت أن موسم حصاد البطاطا سيبدأ في منطقة الديسي خلال أسابيع وسيكون هناك كميات تزيد عن حاجة السوق.

وأوضحت الوزارة أنها عملت ضمن برنامج الاكتفاء الذاتي على حماية عدد من المحاصيل ولا يتم فتح باب الاستيراد لتغطية النقص حماية للمنتج المحلي ودور المزارعين.