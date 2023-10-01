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الخصاونة يستقبل محافظ البنك المركزي العراقي

10/1/2023 7:10:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استقبل رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة في مكتبه في دار رئاسة الوزراء، اليوم الأحد، محافظ البنك المركزي العراقي علي محسن العلَّاق والوفد المرافق له، بحضور محافظ البنك المركزي الدكتور عادل شركس.
وجدَّد رئيس الوزراء، خلال اللِّقاء، التَّعازي إلى الأشقَّاء في جمهوريَّة العراق، بضحايا الحريق الذي وقع في إحدى قاعات الأفراح في محافظة نينوى، داعياً الله تعالى أن يتغمَّدهم بواسع رحماته، وأن يكتب للمصابين الشِّفاء العاجل.
وأكَّد الخصاونة الحرص على تعزيز التَّعاون بين البلدين الشَّقيقين، سيما في الجانبين الاقتصادي والمصرفي .

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